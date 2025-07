A postagem foi feita nos stories do Instagram - Reprodução/Instagram

A postagem foi feita nos stories do InstagramReprodução/Instagram

Publicado 24/07/2025 12:35 | Atualizado 24/07/2025 13:22

O casamento dos pais do jogador de futebol Endrick, atacante do Real Madrid, chegou ao fim este ano e, embora a separação não tenha sido polêmica, a vida amorosa de Douglas Sousa tomou os noticiários após um suposto affair com a ex-Miss Bumbum Daiana Nogueira . Após toda a confusão acerca do assunto, Cíntia Ramos, mãe do atleta, usou as redes sociais para publicar uma suposta indireta ao ex-marido.

A influenciadora digital está na Grécia a passeio, mas pausou sua viagem para compartilhar, através dos stories do Instagram, uma publicação feita por um médico, que apontava os problemas de saúde causados por um divórcio. A postagem era ilustrada com a notícia que movimentou as redes sociais na última semana, quando o CEO da Astronomer, Andy Byron, foi flagrado com a diretora de RH, Kristin Cabot, durante um show do Coldplay, gerando especulações sobre um possível caso extraconjugal..

"O custo de uma separação não é só financeiro. Ele não perdeu apenas o casamento. Perdeu a saúde. A mulher e a dos filhos. Mas isso é só o começo", dizia a postagem compartilhada por Cíntia nos stories do Instagram. A publicação foi interpretada por alguns como uma suposta indireta ao seu ex.



Meses após a separação, tiveram início os rumores de que o pai do jogador estaria vivendo um suposto romance com a empresária e ex-Miss Bumbum Daiana Nogueira. Apesar de haver alguns registros dos dois juntos, Douglas inicialmente afirmou que não a conhecia, mas depois voltou atrás no pronunciamento e garantiu que eles eram apenas amigos