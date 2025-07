A confusão aconteceu durante uma entrevista - Reprodução/Instagram

Publicado 24/07/2025 11:47

Durante uma entrevista ao vivo na rádio Cultura FM, em Serra Talhada (PE), na última terça-feira (22), o cantor Leonardo surpreendeu o humorista Tiringa ao lhe dar um beijo no rosto. A atitude, feita em tom de brincadeira, não foi bem recebida pelo comediante, que reagiu com irritação e acabou soltando um palavrão, além de quase ter partido para cima dele.



Os dois artistas participavam juntos da conversa com a repórter, quando o pai de Zé Felipe, em meio a risadas, se aproximou e beijou o rosto do humorista. Ele, então, se afastou de imediato, visivelmente incomodado com a situação.



Demonstrando irritação com o comportamento do sertanejo, Tiringa chegou a levantar as mãos em direção ao cantor, como se estivesse prestes a desferir um soco, o que levou Leonardo a tentar acalmá-lo no momento. Ele, então, justificou dizendo que se tratava de um gesto "de carinho". O humorista, por sua vez, rebateu de forma direta: "Vá se lascar", afirmou.



Depois que o vídeo viralizou nas redes sociais, não demorou muito para que a galera da web fizesse piada com a situação. "Eita, Leonardo é uma resenha em pessoa", escreveu um usuário. "Meu irmão, eu amo Leonardo", declarou um internauta.