Ozzy Osbourne morreu aos 76 anos - Reprodução Instagram / @RossHalfin

Publicado 24/07/2025 14:20

O cantor Ozzy Osbourne, ex-vocalista da banda Black Sabbath, faleceu na última terça-feira (22), aos 76 anos. Segundo informações divulgadas, ele teria deixado um testamento extenso, com regras rígidas, elaborado com o intuito de garantir que não haja briga entre os familiares pela herança. A fortuna do britânico foi estimada em cerca de 220 milhões de dólares, o equivalente a mais de R$ 1,2 bilhão.

De acordo com o site Radar Online, fontes próximas à família contaram que Ozzy redigiu o documento muitos anos antes de sua morte, frisando a divisão igualitária de seus bens entre os seis filhos e sua segunda esposa, Sharon Osbourne.

Durante a vida, Osbourne se casou duas vezes. O primeiro foi com Thelma Riley, com quem teve Jessica e Louis. Posteriormente, casou-se com Sharon, mãe de Kelly, Jack e Aimee. Há também Elliot Kingsley, que o músico adotou em 1971, antes de seu relacionamento com Thelma.

Com o testamento, o artista garantiu que todos os herdeiros receberiam o que lhes é de direito. “O Ozzy foi enfático ao determinar que nenhum filho seria cortado de seu testamento, independentemente do perfil público deles”, disse a fonte ao portal.

O artista, que ficou conhecido mundialmente como "Príncipe das Trevas", teve sua morte confirmada pela família através das redes sociais, mas a causa não foi revelada. O cantor havia sido diagnosticado com Parkinson e, em 2022, passou por uma cirurgia na coluna, consequência de uma queda sofrida em 2019.