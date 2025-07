Rafael Ilha e Preta Gil - Reprodução/Record/Instagram

Rafael Ilha e Preta GilReprodução/Record/Instagram

Publicado 24/07/2025 15:27

A morte da cantora Preta Gil, que ocorreu no último domingo (20), colocou sob holofote as profissões que ela já exerceu e, consequentemente, a herança deixada pela artista. O patrimônio de cerca de R$ 30 milhões, que será herdado por seu único filho, Francisco, teve a origem questionada pelo cantor Rafael Ilha recentemente.



Em entrevista à rádio Metropolitana, ele indagou como a falecida filha de Gilberto Gil conseguiu juntar tanto dinheiro durante os 50 anos de vida. Apesar disso, ele acabou errando o valor mencionado durante a conversa. "De onde que vem, cara, R$ 340 milhões de reais se ela não era uma grande atriz e não era uma grande cantora? 'Ah, ela era sócia da Mynd, que era uma empresa de publicidade'. Pô, legal... R$ 340 milhões de reais", disse ele.



Em seguida, o entrevistador contou sobre alguns boatos que ouviu sobre os projetos que a artista fazia. "Eu ouvi uma história de que ela era uma pessoa, igual o Beb falou, que fazia muito lobby com artistas do mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, na Europa. Agora, eu não sei se isso justifica...", falou.



Apesar da explicação, Ilha não pareceu convencido. "Muito dinheiro... Há muita coisa para me explicar. É, muita coisa. Agora não tem mais como explicar, mas é muito dinheiro, né?", disse ele.



Depois que a declaração do ex-Polegar passou a circular pelas redes sociais, não demorou muito para que a galera da web começasse a criticá-lo. "Rafael tem que cuidar da própria vida. Não é da conta dele de onde veio o dinheiro de Preta Gil. Ela trabalhou muito e nunca falou mal de ninguém. Ele deveria seguir o exemplo dela. Trabalhar e deixar a vida dos outros em paz", disse um usuário do Instagram. "Ela não gastou com drogas, soube economizar", escreveu uma pessoa, fazendo referência ao passado de Ilha. "Agora você falou certo. Ele gastou tudo com droga, por isso que ele não tem bastante dinheiro", falou um internauta, em resposta ao comentário anterior.