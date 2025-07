Bruno Ciocler tem 29 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 24/07/2025 13:27 | Atualizado 24/07/2025 13:31

Bruno Ciocler, o único filho do ator Caco Ciocler, decidiu trilhar um caminho diferente da realidade brasileira e compartilha essa escolha em seu perfil no Instagram. Aos 29 anos, ele vive no Canadá com a esposa e a filha de sete anos, onde se dedica ao cultivo legalizado de maconha.



Através das redes sociais, Bruno mostra detalhes do dia a dia no cultivo da planta, sempre compartilhando com os seguidores algumas dicas sobre como evitar pragas, melhorar a produção e identificar o momento certo para a colheita. Suas postagens misturam informação técnica com reflexões pessoais sobre o tema.



Recentemente, ele refletiu sobre as diferenças entre o Brasil e o Canadá no tratamento da cannabis: “No Brasil eu era um criminoso. No Canadá sou um ‘cidadão de bem’. Curioso perceber que a pior das prisões está dentro da nossa mente. Em nossas crenças e valores. E quem mais sofre é quem precisa e não têm acesso”.



Em outro vídeo publicado em seu perfil, Bruno explicou sobre os cuidados necessários na hora do cultivo: "As plantas devem ser mantidas em um ambiente controlado, totalmente escuro, com temperatura entre 18º e 23º, com umidade relativa do ar entre 50% e 63% para garantir que elas não sequem muito rapidamente, fazendo com que os terpenos sejam degradados para sempre", disse ele.



Antes de se mudar para o Canadá, Bruno trabalhava em plantações de café no Brasil. A mudança de país trouxe também uma guinada completa em sua carreira.