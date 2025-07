Carolina Dieckmmann e Preta Gil eram amigas há anos - Reprodução/Instagram

Publicado 24/07/2025 10:46 | Atualizado 24/07/2025 18:14

A cantora Preta Gil faleceu no último domingo (20), após anos lutando contra um câncer de intestino, e deixou diversos familiares, amigos e fãs devastados. Dentre as pessoas que estiveram ao lado dela está a atriz Carolina Dieckmann, que, no mesmo dia, usou as redes sociais para compartilhar o último registro ao lado da artista. No entanto, a atitude dela foi reprovada pelo jornalista Felipeh Campos, que não poupou palavras para criticar a situação.



O colunista falou sobre a situação em seu programa no YouTube, enquanto analisava as fotos publicadas pela global, em que ela aparecia segurando a mão da filha de Gilberto Gil. "O que nós mostramos aqui não foi somente uma coisa 'ai, que lindo, poético'. Não. Foi horroroso, foi patético o que você fez, tá? Pegar fotinho, colocar, ensaiando ali a melhor foto que você ia postar na internet. Porque o Otávio Müller, com quem ela casou, com quem teve um filho, até hoje não se posicionou", lembrou ele.



"Por quê? Porque ele sim está respeitando tanto a Flora, a família, o pai... ninguém se manifestou, a Bella Gil... Ninguém falou nada até agora. Aí fica esse monte de gente querendo postar, inclusive, coisa na internet pra ficar bonitinho, sabe? É um monte de hipócrita, sabe? 'Ah, eu pego as minhas coisas, vou correndo pros Estados Unidos pra fazer uma fotinho segurando a mão dela'. Ah, agora tá essa mania: a pessoa morre, você pega na mãozinha da pessoa e posta no Instagram", reclamou ele.



Felipeh fez questão de lembrar que a artista estava em seus momentos finais e chamou o comportamento de Carolina Dieckmmann de inadequado. "E depois, a gente fuçando na foto, eu fui ver que o celular já tava ali. Vocês estavam ensaiando a foto que... Desculpa, desculpa. Ali é nítido que elas estavam ensaiando pra tirar essa foto, entendeu? É nítido que elas estavam fazendo isso. Sabe, a menina lá indo embora, a Preta Gil partindo, e elas duas com a mãozinha, ensaiando a foto: 'Qual será a foto que vai ficar mais bonita no Instagram?', 'Vamos ver a foto agora, amiga sua louca'. Ah, por favor, né, gente? Por favor. Vamos manter um pouco de coerência. Nem era pra postar isso na internet", disparou.