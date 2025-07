Ao ser flagrado com Kristin Cabot, Andy Byron ficou desesperado - Reprodução/Instagram

Publicado 24/07/2025 16:49

A história de Andy Byron, CEO da empresa Astronomer, que foi flagrado no show da banda Coldplay com Kristin Cabot, sua suposta amante, ficou conhecida no mundo todo após o vídeo da reação deles se espalhar pelas redes sociais. Em pouco tempo, a vida do então chefão e seu possível affair foi desvendada por internautas, que descobriram que ele é casado e tem filhos.



Diante da viralização da história, a equipe do programa "Casos de Família" fez questão de usá-la para divulgar a reestreia nas redes sociais, convidando o casal Byron para a atração. "Olá, Andy e Megan. Sim, é duro virar assunto no mundo inteiro dessa maneira. Para muitos, é até difícil tentar imaginar o que pode estar passando na cabeça de um e do outro nesse momento, mas não para a gente", eles introduziram o assunto.



"Há mais de 20 anos, trazemos famílias, amigos e colegas de trabalho em conflito para discutir suas questões abertamente e expor seus sentimentos. Mais de 7 mil pessoas já passaram por aqui e, apesar de alguns momentos mais 'quentes', por assim dizer, vimos como oferecer um espaço de escuta e reflexão é capaz de resolver questões que parecem impossíveis — como a de vocês", a carta aberta continuava.



A mensagem chegou ao fim com um convite para participarem da volta da atração vespertina do SBT. "Curiosamente, o nosso programa está retornando depois de três anos fora do ar. Isso coincidir com esse infortúnio do casal parece um sinal que não pode ser desprezado. Caso esse convite chegue até vocês em tempo, nossa estreia será dia 28 de julho, às 14h45. E, se aceitarem, iremos cuidar de tudo para que ambos tenham a chance de falar e, principalmente, serem ouvidos."



Depois que a carta viralizou entre o pessoal da internet, eles acharam graça da situação. "Amei que eles pegaram o hype para fazer um convite ao casal do show da traição", observou uma pessoa. "Marketing de milhões hahaha", elogiou um internauta. "Esse caso eu gostaria de ver a Dra. Anahi comentando, esculachando o macho", contou um usuário.



A suposta relação extraconjugal de Andy Byron veio à tona durante um intervalo do show da banda britânica, quando a famosa câmera do beijo passava pela plateia e o vocalista Chris Martin conversava com os fãs. Quando o CEO e a diretora de RH foram avistados, ele se abaixou para se esconder, enquanto Kristin cobriu o rosto com as mãos. A reação desesperada bastou para que as imagens viralizassem.