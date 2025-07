Mário Gomes - Reprodução/Instagram/SBT

Publicado 24/07/2025 17:53

O ator Mário Gomes foi considerado o verdadeiro galã da TV brasileira entre as décadas de 70, 80 e 90 e, agora, aos 72 anos de idade, decidiu aderir aos procedimentos estéticos que vêm conquistando muitos artistas, como a harmonização facial. O ex-global esteve em uma clínica especializada em São Paulo com o objetivo de rejuvenescer a aparência e revelou o resultado durante o programa "Fofocalizando", exibido pelo SBT.



Entre as intervenções realizadas estão a aplicação de botox, uso de laser, retoques na boca e na mandíbula, além de preenchimentos na região malar e no sulco nasolabial, popularmente conhecido como "bigode chinês". Ele também recorreu a métodos que estimulam a produção de colágeno, melhorando a firmeza da pele e destacando os traços do rosto.



Além das mudanças no rosto, o ator também investiu no sorriso e colocou implantes com dentes de porcelana. "Eu achei ótimo. Fiquei muito satisfeito", disse o ator depois que o repórter Fofoquito questionou se ele havia gostado do resultado.



Depois que o antes e o depois do artista começou a circular pelas redes sociais, não demorou muito para que a galera da web o enchesse de elogios. "Voltou a ser ele mais jovem", observou uma pessoa. "Rapaz, essa deu diferença, viu. Voltou a parecer com ele mesmo. Geralmente o povo fica super artificial", disse um usuário. "É o primeiro que vejo que deu certo!", comemorou um internauta.