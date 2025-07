Ratinho e Maria Talarico Massa - Reprodução/Instagram

Ratinho e Maria Talarico MassaReprodução/Instagram

Publicado 26/07/2025 12:03

Morreu neste sábado (26), aos 88 anos, Maria Talarico Massa, mãe do apresentador Carlos Roberto Massa, conhecido como Ratinho, e também avó do político Ratinho Jr., que é governador do Paraná. O anúncio do falecimento foi feito por uma nota oficial emitida pela Rede Massa, emissora do comunicador. A causa da morte não foi divulgada.



“Com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Maria Talarico Massa, mãe do apresentador e empresário Carlos Roberto Massa, o Ratinho, fundador do Grupo Massa. Dona Maria, como era carinhosamente conhecida, parte deixando um legado de amor, fé e dedicação à família, com lembranças de muitos momentos felizes vividos por todos ao seu redor. A memória de Dona Maria seguirá viva em todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la e nos corações de todos que a amaram. Seu carinho e sua força serão lembrados para sempre”, dizia o comunicado.



Dona Maria estava internada desde junho deste ano. Na época, a assessoria do comunicador afirmou que a hospitalização foi feita de forma preventiva, por conta da idade já avançada. A equipe também explicou que o objetivo era evitar que ela acabasse pegando uma gripe ou então fosse acometida por alguma infecção que pudesse comprometer sua saúde.



No último dia 24 de junho, o apresentador compartilhou nas redes sociais um vídeo no quarto de hospital em que ela estava, onde Dona Maria aparecia conversando com o filho. "14 dias que a minha mãe está no hospital aqui, né mãe? A senhora está gostando de ficar aqui?", questionou Ratinho, e ela negou. "Se a senhora não for embora amanhã, o que vai acontecer?", indagou. "Eu vou arrebentar tudo", garantiu ela.