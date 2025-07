O filho de Priscila Fantin atualmente tem 13 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 26/07/2025 09:14

Em entrevista recente ao canal Rivo News, no YouTube, a atriz Priscila Fantin falou abertamente sobre a ligação entre seu filho, Romeu, de 13 anos, e seu atual marido, o ator Bruno Lopes. Durante a conversa, a ex-global compartilhou como se desenvolveu o vínculo entre os dois e como, com o tempo, o garoto passou a chamar Bruno de pai, após o afastamento do pai biológico.

Romeu é filho de Priscila com Renan Abreu, de quem ela se separou oficialmente em junho de 2018. A guarda da criança ficou com a atriz. Segundo ela, Renan “simplesmente sumiu” da vida do filho quando ele ainda tinha apenas 5 anos.

A relação entre Priscila e Bruno começou em 2017, e desde então os dois estão juntos. "Ele [Romeu, o filho] me pedia muito um pai. Então, quando o Bruno chegou, no dia seguinte em que a gente se conheceu, ele já estava embaixo de uma mesa lendo gibi com o Romeu. Eles foram construindo a relação naturalmente. O Bruno nunca forçou nada", lembrou Priscila.

Cerca de um ano após o início do namoro, Romeu estava fazendo uma atividade escolar em que deveria desenhar sua família, e foi nesse momento que decidiu se referir a Bruno como pai. "Ele me perguntou se podia chamar o Bruno de papai, e eu disse: 'Você vai ter que perguntar pra ele'. E expliquei: 'Você tem um pai biológico. O Bruno é namorado da mamãe. Ele precisa saber te responder isso'. Eu não poderia forçar nem desejar nada. Era a relação deles", explicou ela.

Segundo ela, Romeu, então com 7 anos, foi direto ao ponto ao falar com Bruno. "A perna do Bruno tremia, e ele foi tomando a dimensão daquele momento. A partir dali, ele realmente assumiu esse papel. Antes, ele era apenas o tio Bruno", disse a atriz.