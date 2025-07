Ela falou sobre o assunto em uma postagem no Instagram - Reprodução/Instagram

Publicado 25/07/2025 14:46

A cantora Daniela Mercury usou as redes sociais para explicar por que ela e a esposa, Malu Verçosa, não puderam comparecer ao velório de Preta Gil, que ocorreu nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Além dos familiares e amigos, a cerimônia também foi aberta ao público, e milhares de fãs também puderam se despedir dela.



Em uma postagem feita no Instagram, a artista compartilhou um vídeo ao lado de Preta, registrado durante uma visita feita no hospital cerca de um mês atrás. Na legenda, ela esclareceu o motivo da ausência. "Eu e Malu não estamos no Brasil para ir ao velório e homenagear nossa amada amiga que admiramos imensamente", começa.



"Há mais ou menos um mês tivemos a chance de visitar Pretinha no hospital e enchemos ela de beijos e todo amor e axé que tínhamos para dar. Estamos agora com o coração muito apertado vendo as imagens do velório", continuou Daniela, emocionada.



A cantora ainda exaltou o legado deixado por Preta Gil, destacando sua trajetória na defesa dos direitos dos membros da comunidade LGBTQIA+ e sua força. "Ela merece todas as homenagens e todo esse amor, pois ela uniu todo mundo, multiplicou felicidade, lutou durante a vida por nossa comunidade LGBTQIA+ e muito mais. Uma mulher foda, genial, cheia de talento e consciência do mundo que vivia. Que Preta continue a inspirar mais e mais amor entre nós. Desejo que lembrar dela seja uma forma da gente ficar mais forte para enfrentar as dificuldades da vida e que a gente aprenda — como Gil nos ensinou — que esse é só o começo dos bilhões de anos que estão começando agora. Te amamos, Pretinha", concluiu.