MauMau e Zé Felipe - Reprodução/Instagram

MauMau e Zé FelipeReprodução/Instagram

Publicado 25/07/2025 10:56 | Atualizado 25/07/2025 11:15

O influenciador digital Mauricio Martins Junior, conhecido como MauMau, causou polêmica nas redes sociais este mês ao revelar ter adquirido um relógio da marca Rolex, roubado. A confissão foi feita durante uma conversa com um colecionador, que foi enfático ao afirmar que o objeto era falsificado. A revelação gerou críticas ao amigo do cantor Zé Felipe por parte da galera da web, que solicitou a ação da polícia nesse caso.A interação de MauMau com o colecionador foi transmitida ao vivo, durante uma live feita pelo criador de conteúdo nas redes sociais. Durante a conversa, ele tirou o relógio do punho e deu para o homem avaliar. "Você consegue ver se o relógio é original?", questionou o influencer, e o colecionador confirmou. "Você vai falar aqui ao vivo se meu relógio é original ou não", disse. O homem, por sua vez, demorou poucos segundos para concluir a análise: "Não é."O amigo de Zé Felipe então se mostrou surpreso com a informação. "Fala a verdade mesmo", pediu. O colecionador então indagou se ele tinha os documentos que vêm junto quando um Rolex verdadeiro é comprado, e o rapaz negou. "Eu comprei furtado. Me enganaram?", ele quis saber. "Não é original", garantiu o homem.Depois que o vídeo se espalhou por algumas páginas de notícias, não demorou muito para que a galera da web se revoltasse com a situação. "O cara assumiu que foi receptor. Cadê a polícia?", questionou uma pessoa. "Coragem pra falar que comprou furtado. Cadê as autoridades?", perguntou outro usuário do Instagram. "E a polícia não vai investigar esse cara por receptação?", indagou um internauta.