João Silva tem apenas 21 anos - Reprodução/Band

João Silva tem apenas 21 anosReprodução/Band

Publicado 25/07/2025 09:18

O apresentador João Silva revelou a data de estreia de sua nova atração no SBT. Batizado de "Programa do João", o projeto marca a chegada do filho de Fausto Silva à emissora, depois de três anos trabalhando na Band. O anúncio foi feito pelo próprio comunicador durante uma aparição nos stories do influenciador Carlinhos Maia.

De acordo com ele, o programa estreia nas telinhas do SBT no próximo dia 9 de agosto. Ao divulgar a novidade, João também mencionou sua amizade com Lucas Guimarães, marido do humorista. O influenciador, por sua vez, desejou sucesso ao novo contratado do canal.

A ida de João para o SBT foi confirmada no último dia 23 de junho, por meio de um comunicado oficial enviado pela emissora, após alguns rumores começarem a circular pela mídia. Na época, o canal fundado por Silvio Santos utilizou expressões marcantes popularizadas por Faustão para divulgar o nome do novo apresentador.

Após cumprir o período de aviso prévio na Band, João Silva passou a se dedicar exclusivamente à sua nova produção no SBT, que já conta com detalhes planejados para a estreia, prevista para os sábados. Entre as novidades preparadas para o primeiro episódio está uma entrevista exclusiva com o jogador de futebol Neymar Jr. A ideia é gerar grande repercussão logo no lançamento do programa. A atração será exibida logo após o "Sabadou com Virginia", numa tentativa de manter o público jovem que já acompanha o conteúdo da influenciadora no canal.