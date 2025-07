Rafael Batalha - Reprodução/Instagram

25/07/2025

O repórter Rafael Batalha passou por um momento extremamente constrangedor ao tentar entrevistar um homem acusado de homicídio na zona oeste de São Paulo. Enquanto gravava para o telejornal "Brasil Urgente", da Band, o jornalista foi alvo de uma cusparada do suspeito durante a abordagem.

O agressor, identificado como Michael Costa da Silva, havia sido preso no dia anterior após matar um trabalhador com um pedaço de madeira em um ponto de ônibus. Apesar da gravidade do crime, foi liberado em audiência de custódia. No entanto, acabou detido novamente após ser flagrado atacando adolescentes na saída de uma escola, na região da Rodovia Raposo Tavares.

Na delegacia, o homem, conhecido como “Galo Cego”, se irritou ao ser confrontado por Rafael Batalha. “Por que você está agredindo as pessoas, rapaz? Quantas vítimas você fez?”, perguntou o jornalista. Em resposta, o suspeito cuspiu em sua direção. Mesmo diante da agressão, Batalha manteve a compostura e prosseguiu: “Cuspiu na cara. Acabou de cuspir na minha cara. Hein, rapaz, por que você matou o rapaz? Fala, Michael.”

A situação causou revolta no estúdio do "Brasil Urgente", onde o apresentador Joel Datena saiu em defesa do colega. “Além de assassino, é um baita de um mal-educado. Olha aí a cusparada no nosso repórter Rafael Batalha, que manteve a linha e seguiu tentando fazer perguntas. Poderia ter agredido o cara. Não é que ele poderia, é a lei da ação e reação, né? Às vezes, alguém te ataca, e há pessoas que reagem de um jeito e pessoas que reagem de outro jeito. Felizmente, o Rafael Batalha foi profissional", afirmou.

Joel também fez um desabafo ao vivo: “Vontade que eu queria agora é estar de frente a frente ali, ficar frente a frente com esse Galo Cego. Eu ia depenar esse galo.”