Antonia Fontenelle e Adriane GalisteuReprodução/Youtube/Record

Publicado 25/07/2025 10:00

Em uma de suas lives no YouTube, a influenciadora digital Antonia Fontenelle revelou ter tomado ciência de algumas curtidas que a apresentadora Adriane Galisteu deixou em postagens que a criticavam. Chateada com a situação, ela desabafou e fez questão de lembrar da vez em que ajudou a contratada da Record durante uma fase difícil de sua carreira.



De acordo com a viúva de Marcos Paulo, ela ficou sabendo das curtidas deixadas por Adriane por meio de terceiros. Na ocasião, ela também comentava sobre Luana Piovani. "As duas me conhecem muitíssimo bem. Já defendi muito as duas, mas, de duas amigas que eu recebi, o texto foi: 'Tá vendo? Bem feito. Você para de defender essa gente'. As duas conhecem a minha vida de cabo a rabo", lembrou ela.



Fontenelle então revelou que chegou a defendê-la há alguns anos. "Uma, quando estava sendo muito esculachada num determinado momento da vida, eu comprei uma briga tão grande e não sei como não fui demitida. Eu não fui demitida porque o seu Raul Gil e o Raulzinho gostam muito de mim. Porque o escândalo que eu fiz no SBT, por conta da forma como estavam tratando a Galisteu...", disse.



"Eu estava grávida de Salvatore, fazendo o programa do seu Raul Gil. E Galisteu estava numa fase muito complicada, batendo em todas as portas. As pessoas não queriam nem sequer entrevistar a Galisteu. Foi uma fase muito difícil da vida dela. E aí, a Galisteu foi ser entrevistada num quadro do qual eu fazia parte, junto com o Thammy [Miranda], com a Sheila Carvalho e com a Ciça [Camargo], outra amiga jornalista que estava lá. A Adriane era convidada e estava dividindo o camarim com os bailarinos da Lexa. Quer dizer, botaram ela lá. Ela não quis ficar, então foi esperar a hora da gravação na praça de alimentação, no café, ela e um assessor dela", Antonia continuou o relato.



A youtuber revelou que, quando foi procurar pela atual apresentadora de "A Fazenda", descobriu que ela tinha sido colocada no lugar inadequado. "Eu cheguei e falei: 'Cadê a Adriane?' 'Ah, ela está ali naquele camarim.' Eu abri o camarim, a Lexa no início de carreira, tinha umas 20 pessoas, 10, sei lá, dentro daquele camarim. Os dançarinos da Lexa. Não tinha a menor condição de a Galisteu ficar ali, porque era muito pequeno", recordou.



"Eu chamei a produção e falei: 'Que caralho é esse? Essa mulher já teve um cachê estelar aqui dentro, já foi dona de picos de audiência aqui. Vocês não podem tratar ela dessa forma! Por que vocês não botaram ela num camarim? Ou por que não colocaram ela no meu camarim?' Fui lá na praça de alimentação, chamei ela, ela entrou para o meu camarim, deu a entrevista e tal", ela finalizou o relato.



Apesar desse vínculo de amizade com Adriane Galisteu, relatado por Fontenelle, no fim de 2024 ela a colocou em maus lençóis ao dizer que a modelo teria ameaçado dizer que o falecido piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, com quem namorou por um ano e meio até sua morte, era gay.