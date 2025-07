Florinda Meza foi casada com Roberto Bolaños por 27 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 25/07/2025 11:41

A atriz Florinda Meza, que ficou conhecida mundialmente por interpretar Dona Florinda em "Chaves", resolveu se pronunciar sobre a série "Chespirito: Sem Querer Querendo", produção da Max que dramatiza os bastidores do icônico seriado e os momentos pessoais de Roberto Gómez Bolaños. A série também aborda o suposto affair entre ele e a artista, revelando que o humorista manteve um caso com ela durante o período em que era casado com Graciela Fernández, mãe de seus seis filhos. Após o fim do casamento, Bolaños e Florinda oficializaram a união e viveram juntos por quase três décadas, até o falecimento dele em 2014.



Conhecida por criticar publicamente o projeto desde que ele foi anunciado, Florinda voltou a expressar sua indignação nas redes sociais no último sábado (19), criticando a maneira como foi retratada. A atriz enfatizou que não pertence à imprensa e garantiu que, quando achar conveniente, ela mesma contará sua história.



"Vocês escrevem histórias pensando como acham que deveriam ser. Eles nem sequer respeitaram meu direito de não declarar nada sobre essas questões. Como consequência desta série, eles procuraram nos arquivos e tiraram o pó de todas as entrevistas do passado, que estão em outro contexto, e usaram-nas contra mim", diz trecho do pronunciamento publicado em seu perfil do Instagram.



E continuou: "Na vida real, com seres humanos, não com personagens de novela, há muitas coisas a serem levadas em conta. Embora eu me devesse ao público, eu não sou propriedade da mídia. Meu nome, minha imagem e minha vida são meus. Quando eu tiver algo a relatar, todos saberão por mim", finalizou.