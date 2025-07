Corpo de Preta Gil foi velado no Theatro Municipal do Rio com cerimônia aberta ao público - Reprodução / Instagram

25/07/2025

O velório da cantora Preta Gil aconteceu nesta sexta-feira (25) e durou até às 13h00, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Por ter sido aberto ao público, diversos fãs passaram no local para prestarem uma última homenagem a ela e, posteriormente, se aglomeraram ao redor do prédio para esperarem o cortejo do corpo dela em cima de um trio elétrico.



Apesar do carinho dos fãs que estavam no local, a despedida da artista também foi marcada por uma confusão protagonizada por fãs da artista e curiosos, motivada por política. Nos vídeos que estão circulando pelas redes sociais, é possível ouvir um homem dizendo que tem porquê tocar no nome do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, durante a cerimônia.



A confusão teve início quando uma pessoa gritou que quem deveria estar sendo velado era o político. "Ela não tá aqui pra uma política, não. Ela tá aqui porque isso é um velório. Bolsonaro, é o caralh*!", gritou uma pessoa.



Além dos milhares de fãs, muitos famosos também compareceram para se despedirem da artista. Dentre os que marcaram presença foram Regina Casé, Ludmilla, Ivete Sangalo, Caio Blat, Taís Araújo, Lázaro Ramos, entre outros.