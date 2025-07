A situação aconteceu ao vivo, durante o programa matutino - Reprodução/Instagram

Publicado 25/07/2025 13:00 | Atualizado 25/07/2025 14:17

Nesta sexta-feira (25), a apresentadora Ana Maria Braga se emocionou ao apresentar o "Mais Você" ao vivo, que contou com a participação de Gominho, um dos grandes amigos de Preta Gil. Durante a homenagem à cantora, a veterana não conteve as lágrimas ao relembrar a trajetória da filha de Gilberto Gil.



"Eu tô falando isso aqui, mas eu não consigo realizar o fato... É um negócio muito maluco. Parece que eu estou falando de uma pessoa que eu não conheci, parece que não aconteceu", desabafou Ana, visivelmente abalada. A comunicadora revelou que está sendo difícil entender essa despedida. "Não sei se é uma negação de sentimentos, porque é muito difícil. Ela nos deixou no dia 20 de julho, que é o Dia do Amigo", relembrou Ana, às lágrimas.



"Quem a conhecia pessoalmente sabe que ela era exatamente isso: amiga da verdade, uma mulher que fazia questão de estar perto, de celebrar, de cuidar de quem amava. Não é à toa que Preta fez diferença na vida de muita gente", elogiou a apresentadora.



Preta Gil faleceu nos Estados Unidos, em meio a um tratamento experimental contra um câncer. A família passou os últimos dias no país norte-americano resolvendo questões da repatriação do corpo e do traslado, e chegou ao Brasil na última quinta-feira (24). O velório da artista está acontecendo nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e chegou ao fim às 13h45. Após isso, o caixão sairá em cortejo por um trio elétrico e, em seguida, passará por cremação.