O velório aconteceu no Rio de JaneiroReprodução/Instagram

Publicado 25/07/2025 14:06 | Atualizado 25/07/2025 14:11

Nesta sexta-feira (25), o Theatro Municipal, no centro do Rio de Janeiro, recebeu o velório de Preta Gil. Amigos próximos, familiares e admiradores compareceram ao local para prestar as últimas homenagens à falecida artista. Entre os presentes está o cantor Danrlei Orrico, conhecido pelo nome artístico O Kanalha, que teve um envolvimento amoroso com a artista desde o começo de 2024.

Ao se aproximar do caixão, o cantor não conteve a emoção e acabou sendo amparado por pessoas próximas. Em estado visivelmente abalado, precisou se sentar em uma das cadeiras do salão para se recompor.

Após a notícia da morte da filha de Gilberto Gil, no último sábado (20), O Kanalha prestou uma homenagem à Preta Gil nas redes sociais. “Preta, sei que você partiu, mas tá difícil de acreditar, pois seu brilho permanece vivo aqui na terra. A vida juntou a gente de uma forma tão divina e muito especial. Nossa conexão veio pra curar dores, trazer esperança e viver grandes momentos de amor, felicidade e carinho”, iniciou na legenda da publicação, onde compartilhou algumas fotos dos dois.

A publicação foi acompanhada por imagens dos dois em momentos afetivos e marcantes. “Você foi a pessoa que mais me aconselhou a me permitir e viver essa vida intensamente, e me mostrou na prática como se faz. Tão pequena, né, BB? Mas será eternamente lembrada como gigante. Em momento nenhum você abaixou a cabeça e lhe deixou faltar força, fé e coragem pra viver. Para sempre, meu sol, te amo!", encerrou ele.