Carolina Dieckmmann e Gominho eram dois dos melhores amigos de Preta Gil - Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann e Gominho eram dois dos melhores amigos de Preta GilReprodução/Instagram

Publicado 25/07/2025 12:12

Desde que a morte da cantora Preta Gil foi anunciada no último domingo (20), alguns boatos envolvendo os amigos dela tiveram início. Os burburinhos começaram depois que o apresentador Gominho publicou um desabafo enigmático nas redes sociais , e alguns internautas apontaram para a possibilidade de ser uma indireta à atriz Carolina Dieckmann.Diante de todo o falatório, a global usou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto e negou que tenha tido qualquer desentendimento com o outro melhor amigo da falecida cantora. "Parem de ser doidos, gente. Preta só plantou amor. Vocês acham que eu e Gominho iríamos brigar? É sério isso? Eu e Gominho ainda nem nos encontramos, mas já trocamos mensagens de amor e estamos conectados na energia do sentimento mais lindo do mundo, que é o de irmandade", ela introduziu em um comentário deixado em uma página do Instagram.Carolina continuou a mensagem sugerindo que os internautas procurem algo mais adequado para fazer, tendo em vista o luto que ela e Gominho estão enfrentando. "Eu nem sei qual o motivo que inventaram, mas saibam: não existe nada neste mundo capaz de me fazer brigar com ele. Nada! Façam uma oração. É disso que precisamos agora", finalizou.Durante uma conversa com a apresentadora Ana Maria Braga, na manhã desta sexta-feira (25), o apresentador do TVZ também fez questão de negar qualquer rixa entre eles. "Eu tentando desvencilhar minha cabeça da loucura, tentando seguir a vida, eu tuitei que estava procurando apartamento para sair da casa dela. Eu estou falando isso porque as pessoas começaram a cogitar um bando de coisa muito chata. Que eu tinha brigado com a família, que eu tinha brigado com a Carol... E não era isso. Eu estava vivendo aquilo com ela há três anos. Eu precisava sair dali. Não me fazia bem", ele afirmou, visivelmente abalado.Os rumores começaram depois que o comunicador respondeu a uma mensagem na rede social X, antigo Twitter, que elogiava a lealdade dele à Preta Gil. Em resposta, ele disse: "Exatamente! Quem não fez que poste e chore."