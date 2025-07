Band escala Felipeh Campos para reforçar aposta na manhãs da programação - Foto: Reprofdução

Band escala Felipeh Campos para reforçar aposta na manhãs da programaçãoFoto: Reprofdução

Publicado 25/07/2025 18:55 | Atualizado 25/07/2025 20:58

A Band está em plena reformulação de sua grade matutina e vespertina. E há novidades a partir de agosto. Após muitas especulações, Felipeh Campos fará sua estreia na emissora no próximo mês. Inicialmente cotado para integrar o "Melhor da Tarde", a coluna Daniel Nascimento apurou que o apresentador acabou sendo escalado para outro formato: ele passará a fazer parte do elenco do matinal Bora Brasil, ao lado de Patrícia Rocha e Cynthia Martins.

Segundo fontes ligadas ao canal, a ideia é transformar o matinal em algo mais próximo do formato do Hoje em Dia, da Record. Felipeh será peça fundamental nessa virada de chave, trazendo um olhar mais analítico e de bastidores do mundo dos famosos, além de ampliar o apelo popular da atração.

Já o Melhor da Tarde será assumido por Leo Dias, que dividirá a apresentação com Pamela Luciolla e Regina Dourado. Seu anúncio como novo contratado da emissora do Morumbi deve ser feito oficialmente na próxima semana. E ele não vem sozinho: o colunista levará consigo cinco integrantes de sua equipe atual, que atuarão diretamente na produção do programa. A movimentação promete dar novo fôlego à atração, que deve se afastar do modelo anterior apresentado por Cátia Fonseca, que deixou o programa recentemente.

A decisão faz parte de uma estratégia da Band para fortalecer sua programação de entretenimento e disputar audiência nas faixas da manhã e da tarde. A chegada de nomes de peso no jornalismo de celebridades e no colunismo social é vista como uma aposta para reconquistar o público e reposicionar a emissora no cenário televisivo, já que, desde os anos 1980, ela é conhecida como o "canal do esporte".

Procurada, a emissora não se manifestou até o fechamento matéria.