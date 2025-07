Preta foi a segunda filha de Sandra Gadelha com Gilberto Gil - Reprodução/Instagram

Preta foi a segunda filha de Sandra Gadelha com Gilberto GilReprodução/Instagram

Publicado 26/07/2025 08:40

Durante a cerimônia de despedida de Preta Gil, que aconteceu na última sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o apresentador Gominho falou sobre Sandra Gadelha, mãe da cantora. Em entrevista à imprensa, ele relatou que a ex-mulher de Gilberto Gil, conhecida como Drão, tem demonstrado força e tem confortado os amigos e familiares neste momento difícil.



"Todo mundo ficou muito preocupado com a Drão, mas acabou que ela acolheu todo mundo. Surpreendentemente, já que é mais um filho que ela perde", declarou ele, relembrando que Sandra e Gilberto Gil já haviam enfrentado a perda de Pedro Gil, um dos três filhos do casal, que faleceu aos 19 anos, no ano de 1990.



Gominho ainda revelou que mantém uma relação próxima com Sandra e que, após a morte de Preta, temia como ela reagiria. "Estava morando com a Drão quando a Preta estava nos Estados Unidos. A gente conversava bastante. Quando voltei de Nova York e senti que ela não ia voltar, fiquei uma semana sem conseguir ver a Drão", lembrou o artista.



"Pensei: 'Como vou encarar essa mulher? Ela vai me perguntar sobre a filha. O que eu vou falar?'. Ela tinha esse medo de perder mais um filho. Ela me falou duas vezes: 'Será que eu vou enterrar mais um filho?'. Eu ficava calado com ela. Mas ela está bem, não está medicada, está firme... O Gil também está bem", ele continuou o relato.