Após a notícia da morte da cantora Preta Gil, a pastora Sarah Sheeva, filha de Baby do Brasil, usou as redes sociais para compartilhar algumas lembranças com a artista e mostrou mensagens que teria mandado para ela após a descoberta da doença. Na tentativa de contato, a religiosa se oferecia para orar por ela, mas não houve retorno. A situação acabou dividindo opiniões da galera da web.



A homenagem à filha de Gilberto Gil foi postada no perfil de Sarah na última terça-feira (22), junto com uma foto do grupo musical que a religiosa tinha com as irmãs, o SNZ, além de Preta e Caio Blat. "Estou triste demais com essa notícia. Nos conhecíamos desde crianças, mas não tínhamos tanto convívio. [...] Eu tinha muito carinho pela Preta, apesar de ter seguido um caminho completamente diferente do dela", ela escreveu.



"Há dois anos atrás tentei contato, há 1 ano tentei novamente... sem sucesso. Mas Deus sabe. Hoje oro para que o Senhor console os corações de toda a família e amigos, mas especialmente oro para que o Senhor console os corações de @floragil_ e @gilbertogil que, apesar de não nos vermos há anos, tenho um carinho muito grande. Minha oração é para que Deus os visite, trazendo paz e consolo aos corações, e venha completar a grande obra que Ele tem para a vida de todos vocês", ela disse no final do texto.



Além da foto junto com Preta, Sarah Sheeva também fez questão de mostrar as mensagens enviadas. "Preta, minha querida, estou aqui para qualquer coisa que você precisar, principalmente orações", a pastora escreveu em uma delas. "Conte com as minhas orações, querida", ela disse em outra. "Preta querida, estou nos USA [Estados Unidos] esse mês, você está por aqui? Queria te encontrar para orar pela tua cura, na qual eu creio sem duvidar! Pois Deus tem um grande propósito na tua vida", a religiosa escreveu na última.



Depois que o print chegou à galera da web, opiniões diversas foram expostas, e algumas delas teriam sido supostamente curtidas pela religiosa. "Ela não acreditava na cura através dos milagres de Deus. Acho que foi por isso que não te respondeu", escreveu um usuário. "Nem de 'crente' ela gostava, jamais te receberia com esse propósito de oração", afirmou um internauta. "Eu tô perplexa com os comentários dos crentes.... Eu acho que tô sendo crente errado.... Ela escolheu outra fé e por isso não merecia nossas orações??? Nossa compaixão???? Como assim????", criticou uma pessoa.