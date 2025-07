A emissora agora está tentando identificar o agressor - Reprodução/Instagram

A emissora agora está tentando identificar o agressorReprodução/Instagram

Publicado 26/07/2025 09:55

Na manhã da última sexta-feira (25), um episódio de violência marcou a cobertura jornalística de um acidente em Salvador. O repórter Mateus Borges, da Record Bahia, e o cinegrafista Tarcísio Lima foram alvo de agressões físicas na Avenida Garibaldi. A situação aconteceu enquanto o jornalista acompanhava o caso de uma mulher que havia caído da moto depois de bater na parte traseira de um carro.



O profissional de imprensa estava ao vivo no programa "Bahia no Ar", relatando o acidente e solicitando o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), quando foi surpreendido pelo agressor, cuja identidade ainda não foi divulgada.



Mesmo após o ataque, o repórter tentou manter a calma, afirmando que estava ali apenas para cumprir seu papel como jornalista e que não havia exposto o rosto da vítima. A apresentadora do telejornal, Jessica Smetak, também comentou o caso e condenou o ato, afirmando que a emissora tomará medidas cabíveis.



"Oxente, agredindo nossa equipe. A gente está trabalhando, rapaz. Que absurdo é esse? Ele bateu em Mateus. Pegou desprevenido, de costas. Covardia", reclamou a âncora. O repórter também se posicionou. "Não justifica. Se ele pedisse para tirar a câmera, a gente tirava. Não estamos mostrando o rosto de ninguém. Vamos para a delegacia", desabafou.