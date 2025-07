A cantora Ana Castela tem 21 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 26/07/2025 12:41

A cantora Ana Castela recentemente foi entrevistada pela cantora Sandy para o programa "Nessa Canto Eu Canto", da Globoplay, e falou sobre a responsabilidade de ser uma referência para o público infantil, que tem lotado seus shows. A Boiadeira revelou que a pressão é muito grande hoje em dia, nessa era das redes sociais, e que o tempo todo precisa se policiar.



O assunto entrou em pauta quando a antiga dupla de Júnior Lima a indagou sobre a ligação com as crianças. “É uma responsabilidade muito grande. Você tem que tomar cuidado com as falas, com a roupa que você usa, com a forma com que você se coloca. Tem que tomar cuidado com tudo. Eu amo elas (crianças) no show! Elas gritam, vão no camarim e choram! Você sabe! Elas choram e eu pergunto por que estão chorando, elas dizem ‘porque te amo.’ É o amor e a inocência delas. A pureza", contou ela.



Ana também falou sobre as constantes cobranças que recebe dos responsáveis, principalmente das mães. “Elas dizem, ‘por que você postou esse vídeo no seu Instagram?’. Eu tomo cuidado até com foto de biquíni por conta da criançada", explicou.



Durante a conversa, Sandy aproveitou para revisitar alguns momentos do início de sua carreira ao lado do irmão e refletir sobre as diferenças em relação à experiência atual de Castela: “Que doido isso, né? Eu era artista infantojuvenil numa época em que não tinha redes sociais. Então hoje é outro tipo de preocupação e tem esse outro enfoque também. Quando éramos Sandy & Junior, muito público era muito infantil e depois adolescentes e tal, mas eles tinham a nossa idade. A gente começou criança, mas você já começou adulta, então deve ser mais complicado pra você.”