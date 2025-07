A situação aconteceu ao vivo, durante o programa 'Globo Esporte' - Reprodução/TV Globo/Instagram

A situação aconteceu ao vivo, durante o programa 'Globo Esporte'Reprodução/TV Globo/Instagram

Publicado 26/07/2025 13:59 | Atualizado 26/07/2025 14:04

Parece que a rivalidade entre o Santos e o Sport conseguiu ultrapassar os campos e acabou até mesmo chegando às telinhas da TV Globo. Neste sábado (26), acontecerá, na Ilha do Retiro, uma partida entre os dois clubes e, no dia anterior, a apresentadora do programa "Globo Esporte" apareceu ao vivo usando uma máscara da atriz Bruna Marquezine, ideia da torcida rubro-negra para alfinetar Neymar Jr., ex-namorado da atriz e camisa 10 do Peixe, durante a partida.



Sabrina Rocha tinha acabado de conversar com uma repórter quando colocou a máscara e falou sobre o assunto: "Agora é Bruna Marquezine quem assume o GE. E amanhã ela vai estar na Ilha do Retiro, minha gente. Essa máscara aqui é ideia da torcida do Sport para a partida contra o Santos amanhã", introduziu ela.



"Vocês sabem que a Bruna Marquezine já foi namorada do Neymar, né? Não é momento de fofoca, não, gente. Olha só o plano dos rubro-negros: a torcida mandou confeccionar máscaras com o rosto da Bruna para distribuir entre a turma que fica nas sociais da Ilha, naquele lugarzinho bem atrás do banco de reservas do Santos. Isso para tentar desestabilizar emocionalmente o Neymar. Bem, eu não sei se realmente vão conseguir isso, mas perder a piada, meu amigo, não vão, não", explicou.



Depois que o vídeo da situação começou a circular pelas redes sociais, não demorou muito para que a galera da web começasse a criticar a atitude da comunicadora. "Que falta de profissionalismo... Devia ser demitida pra aprender", escreveu um usuário do Instagram. "Eu fosse ela [Bruna Marquezine] processava a apresentadora, já que não pode processar os torcedores", disse uma pessoa. "A falta de sororidade de algumas mulheres me espanta. Matéria desrespeitosa com Bruna Biancardi e Bruna Marquezine", disse um internauta.



A ideia da máscara partiu do influenciador Pedro Chianca, conhecido por criar conteúdos focados nos três grandes clubes de Recife. Ele divulgou nas redes sociais a arte da máscara com o rosto de Marquezine, que rapidamente viralizou e ganhou força entre os torcedores do Sport.