Bruna Biancardi é mãe de Mavie e MelReprodução/Instagram

Publicado 26/07/2025 13:10

A criadora de conteúdo Bruna Biancardi usou as redes sociais neste sábado (26) para interagir com seus seguidores por meio de uma caixinha de perguntas. A mulher de Neymar Jr. aproveitou o momento para compartilhar detalhes sobre sua nova rotina como mãe de duas meninas e respondeu dúvidas dos fãs, inclusive sobre mudanças físicas durante e após a gestação.



Ao ser questionada por um seguidor sobre o ganho de peso em suas duas gravidezes, Bruna surpreendeu com a diferença entre elas. “Na gestação da Mavie, eu engordei 18 kg e, na da Mel, acho que 14 kg. Ainda não sei quantos perdi porque não me pesei, mas já estou entrando nas roupas que eu usava, então é um bom sinal”, afirmou.



Biancardi também comentou sobre as medidas adotadas no pós-parto para retomar a antiga forma física. “Sobre os cuidados que estou tendo: usando cinta (não usei na primeira gestação, mas nessa estou gostando), bebendo bastante água e tentando ser paciente, esperando o corpo voltar”, afirmou.



A modelo ainda contou como tem sido ser mãe de duas e também como a pequena Mavie, de 1 ano e 9 meses, tem lidado com a chegada da irmã, Mel, que nasceu no último dia 5 de julho. “Tem sido maravilhoso... A Mavie é MUITO carinhosa com a irmã, mas o desafio existe mesmo. Ela tem tido uns episódios de birra e está bem mais grudada em mim. A mãe se culpa o tempo todo, né? Quando dou atenção pra uma, me sinto mal por não estar com a outra e vice-versa. Nesse começo, tenho priorizado ficar bastante com a Mavie: ir nos lugares com ela, brincar, incluir ela quando vou fazer algo com a Mel etc., porque ela entende e sente a mudança.”