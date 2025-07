Mumuzinho e Marize Calheiros são pais de Kaik, de 13 anos - Reprodução/Instagram

Mumuzinho e Marize Calheiros são pais de Kaik, de 13 anosReprodução/Instagram

Publicado 26/07/2025 14:31

Marize Calheiros, ex-mulher de Mumuzinho, utilizou suas redes sociais na última quarta-feira (23) para se pronunciar depois que o cantor deu entrada em um processo judicial pedindo a prestação de contas da pensão alimentícia de seu filho. O artista busca verificar se o valor que transfere mensalmente para Kaik, de 13 anos, fruto do relacionamento com a influenciadora, está sendo usado integralmente em benefício do adolescente. Ele levanta a suspeita de que parte da quantia possa estar sendo destinada a despesas pessoais da ex-esposa.



Sem mencionar diretamente o caso na Justiça ou o nome do artista, Marize compartilhou uma reflexão sobre maternidade. "Ser mãe é proteger até do silêncio de quem deveria estar presente. O mesmo que se esconde da responsabilidade é o que aponta o dedo para quem luta sozinha. Ela apanha do silêncio, mas grita com atitudes, porque amor de mãe é o que sustenta onde muitos desistem", escreveu no Instagram.



Na legenda da publicação, que tem mais de 300 curtidas, ela ainda acrescentou: "Atacar quem cuida é fácil, difícil é assumir o lugar que se abandonou".



Atualmente, Mumuzinho paga R$ 9.108 por mês de pensão alimentícia a Kaik e também cobre os custos com plano de saúde, mensalidades escolares e materiais pedagógicos. Mesmo assim, ele afirma que a qualidade de vida do menino não condiz com os recursos enviados.