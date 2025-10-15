Karen Lopes brilha com fantasia de 4 kg e 15 mil cristais ao ser coroada RainhaFoto: Reprodução/ Redes sociais
Para a ocasião, Karen escolheu uma fantasia de impacto: mais de 4 kg, 15 mil cristais e tons de rosa com pedrarias furta-cor. A coroa, toda trabalhada em pedras e cristais, completou o look que encantou a comunidade do Jacaré e arrancou suspiros de todos os presentes.
Emocionada, Karen compartilhou o momento em suas redes sociais: “Não consigo colocar em palavras! Unidos do jacarezinho, que noite, que festa! Finalmente em Casa, cercada dos meus, celebrando do jeito que a gente gosta: com amor, alegria e muito axé. Realizar sonhos me move, e esse é só o começo do que vamos construir juntos nesse carnaval. Obrigada, minha família, meu pavilhão, meu presidente, meu mestre, meus amigos e todos que estiveram presentes. Que venha o que está por vir… vai ser lindo!”, escreveu ela na legenda da postagem.
