Karen Lopes brilha com fantasia de 4 kg e 15 mil cristais ao ser coroada RainhaFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 15/10/2025 00:00 | Atualizado 15/10/2025 00:18

A quadra da Unidos do Jacarezinho brilhou na noite de sábado (11/10). Mas não foi só pelos refletores ou pelo samba que ecoava alto: a verdadeira estrela da festa foi Karen Lopes. A apresentadora e influenciadora recebeu oficialmente a coroa de Rainha de Bateria das mãos de David Brazil, em uma cerimônia repleta de emoção, afeto e muito samba no pé.



Para a ocasião, Karen escolheu uma fantasia de impacto: mais de 4 kg, 15 mil cristais e tons de rosa com pedrarias furta-cor. A coroa, toda trabalhada em pedras e cristais, completou o look que encantou a comunidade do Jacaré e arrancou suspiros de todos os presentes.



Emocionada, Karen compartilhou o momento em suas redes sociais: “Não consigo colocar em palavras! Unidos do jacarezinho, que noite, que festa! Finalmente em Casa, cercada dos meus, celebrando do jeito que a gente gosta: com amor, alegria e muito axé. Realizar sonhos me move, e esse é só o começo do que vamos construir juntos nesse carnaval. Obrigada, minha família, meu pavilhão, meu presidente, meu mestre, meus amigos e todos que estiveram presentes. Que venha o que está por vir… vai ser lindo!”, escreveu ela na legenda da postagem.



