Rodrigo Bocardi processa a TV Globo e classifica demissão como 'grande injustiça'Reprodução / YouTube

Publicado 01/11/2025 08:00 | Atualizado 01/11/2025 15:05

Já havia circulado que o nome de Rodrigo Bocardi, ex-apresentador da TV Globo, está nos corredores da Justiça por causa de um acidente de trânsito envolvendo sua esposa, Ana Cláudia Bernardino Bocardi. O caso chegou ao Fórum de Osasco (SP) após uma série de problemas na reparação de um veículo danificado em agosto de 2024.

Tudo começou em 13 de agosto de 2024, quando o VW Fox de Lucas Lobo foi abalroado na traseira pelo carro de Ana Cláudia. Empurrado pelo impacto, o Fox acabou colidindo com um Jeep Compass, configurando um engavetamento. A ocorrência foi registrada, e a ré assumiu a responsabilidade pelo acidente.

Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, as tratativas de reparo foram intermediadas por Rodrigo Bocardi. Segundo o processo, o apresentador teria acionado seu funcionário Manuel, que entrou em contato com Lucas via WhatsApp, colocando-se à disposição e solicitando três orçamentos. Lucas apresentou dois: quase R$ 13 mil e pouco mais de R$ 18 mil. Manuel informou que Rodrigo havia decidido que o conserto seria feito em uma oficina de sua confiança, com valor reduzido para R$ 8.500.

Lucas estranhou o valor e questionou a qualidade do serviço, pedindo que o carro fosse reparado por mecânico de sua confiança. Rodrigo, porém, insistiu de forma rígida que os reparos fossem feitos na oficina por ele escolhida, alegando que o local já havia feito reparos em outros carros do apresentador.

Apesar das divergências, Lucas aceitou o acordo após garantias de que o veículo seria devolvido no estado anterior ao acidente. A entrega estava marcada para 25 de setembro de 2024, mas o Fox não foi devolvido no prazo. Lucas precisou ir à oficina várias vezes e arcar com despesas de transporte via aplicativo, enfrentando consideráveis transtornos.

Mesmo após determinação judicial de que o carro fosse entregue até 5 de novembro, com multa diária de R$ 500 em caso de descumprimento, a obrigação não foi cumprida. Quando finalmente devolvido, o veículo ainda apresentava problemas mecânicos, segundo Lucas.

O processo se complicou ainda mais quando Bocardi e sua esposa tentaram se esquivar, jogando a culpa na oficina de reparos e afirmando que nada tinham a ver com os problemas do carro. Rodrigo chegou a alegar que apenas tentou ajudar a esposa e que não tinha responsabilidade direta pelo acidente ou pelo serviço de reparo.

O juiz, no entanto, deu um verdadeiro “chega pra lá” no apresentador: "Em princípio, Rodrigo também é parte legítima, na medida em que, ao auxiliar a esposa, tomou seu lugar no pagamento do conserto, após por preposto e pessoalmente dialogar sobre o conserto. Eventual ausência de responsabilidade poderá ser tratada no mérito".

O magistrado também determinou a realização de perícia técnica no veículo, a ser conduzida pelo perito Pedro Guilherme Bueno, para avaliar a qualidade dos reparos e o estado real do Fox. O orçamento dos honorários será apresentado em cinco dias, considerando que o veículo tem valor de mercado inferior a R$ 30 mil.

Enquanto isso, Lucas segue buscando indenização por gastos com transporte via aplicativo, aluguel de veículo e danos morais, além da aplicação da multa já ajustada para o caso de atraso. Xiiii...