Lucas Gentil é efetivado como superintendente-geral da TV Gazeta e prepara novidades para a emissora. - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Lucas Gentil é efetivado como superintendente-geral da TV Gazeta e prepara novidades para a emissora.Foto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 21/10/2026 02:44 | Atualizado 21/10/2026 02:44





A efetivação acontece em um momento de mudanças na TV Gazeta, que vem passando por uma reformulação na programação e na identidade visual. Gentil terá a missão de dar continuidade a esse processo, buscar melhores resultados de audiência e fortalecer a presença da emissora no mercado televisivo.



O novo comandante chegou à Fundação Cásper Líbero em setembro de 2025, depois de acumular experiência em diferentes produções da televisão brasileira. Entre os projetos que fazem parte de seu currículo estão sucessos como Casa dos Artistas, Ídolos, Bake Off Brasil e Júnior Bake Off. No SBT, onde trabalhou entre 2022 e 2025, atuou na supervisão artística.



A mudança no comando da Gazeta aconteceu após a saída de Juliana Algañaraz, que deixou a superintendência no início de setembro, depois de aproximadamente um ano no cargo. Desde então, Gentil vinha respondendo interinamente pela função, até receber o convite para permanecer de forma definitiva.



Em comunicado divulgado pela emissora, o executivo comemorou a nova fase e adiantou que pretende ampliar os investimentos em conteúdo, especialmente nas áreas de jornalismo, entretenimento e esporte. Segundo ele, a intenção é continuar o trabalho de renovação iniciado no último ano, que, em sua avaliação, já trouxe resultados mais competitivos de audiência. dança das cadeiras nos bastidores da televisão brasileira ganhou mais um capítulo. A TV Gazeta oficializou, nesta terça-feira (20), Lucas Gentil como seu novo superintendente-geral. O executivo, que construiu parte de sua trajetória profissional no SBT, já estava à frente da emissora paulista de forma interina desde setembro e agora assume definitivamente o comando do canal.A efetivação acontece em um momento de mudanças na TV Gazeta, que vem passando por uma reformulação na programação e na identidade visual. Gentil terá a missão de dar continuidade a esse processo, buscar melhores resultados de audiência e fortalecer a presença da emissora no mercado televisivo.O novo comandante chegou à Fundação Cásper Líbero em setembro de 2025, depois de acumular experiência em diferentes produções da televisão brasileira. Entre os projetos que fazem parte de seu currículo estão sucessos como Casa dos Artistas, Ídolos, Bake Off Brasil e Júnior Bake Off. No SBT, onde trabalhou entre 2022 e 2025, atuou na supervisão artística.A mudança no comando da Gazeta aconteceu após a saída de Juliana Algañaraz, que deixou a superintendência no início de setembro, depois de aproximadamente um ano no cargo. Desde então, Gentil vinha respondendo interinamente pela função, até receber o convite para permanecer de forma definitiva.Em comunicado divulgado pela emissora, o executivo comemorou a nova fase e adiantou que pretende ampliar os investimentos em conteúdo, especialmente nas áreas de jornalismo, entretenimento e esporte. Segundo ele, a intenção é continuar o trabalho de renovação iniciado no último ano, que, em sua avaliação, já trouxe resultados mais competitivos de audiência.

Novidades para 2027

E quem pensa que as mudanças vão ficar restritas à televisão pode esperar novidades. Para 2027, Lucas Gentil planeja aproximar ainda mais as diferentes áreas da Fundação Cásper Líbero, promovendo projetos que envolvam televisão, rádio, plataformas digitais e a faculdade de comunicação.



A proposta é aproveitar a estrutura da instituição para desenvolver novos conteúdos e fortalecer a conexão com o público, especialmente em São Paulo, onde a Gazeta mantém uma relação histórica com os telespectadores.



Agora, com a efetivação de Gentil, resta saber quais novidades sairão do papel e como a emissora pretende conquistar mais espaço na disputa pela audiência. Nos bastidores da televisão, uma coisa é certa: o novo superintendente terá bastante trabalho pela frente.