Na emergência veterinária, minutos podem mudar a conduta clínica - Freepik

Na emergência veterinária, minutos podem mudar a conduta clínicaFreepik

Publicado 13/09/2026 10:00

Em uma emergência veterinária, minutos podem fazer diferença na evolução de cães e gatos. Alterações como hipoglicemia, anemia grave, distúrbios eletrolíticos, coagulopatias e disfunções renal ou cardíaca podem evoluir rapidamente e exigem identificação e intervenção precoces.

Ter acesso a resultados confiáveis durante a avaliação inicial contribui para decisões mais rápidas, como fluidoterapia, suplementação de glicose, transfusão, correção de alterações eletrolíticas, suporte respiratório ou indicação cirúrgica.

Desafios na emergência

Segundo o médico-veterinário Otávio Valério de Carvalho, a obtenção de resultados rápidos pode ser dificultada pela instabilidade do paciente, dor, agitação, dificuldade de acesso vascular, pouco volume de amostra e necessidade de realizar diferentes exames simultaneamente.

Fatores como hemólise, lipemia, coágulos e demora no processamento também podem interferir nos resultados. Sempre que possível e seguro, a coleta deve ser feita antes do início do tratamento.

A rapidez, porém, precisa estar associada à avaliação clínica. Histórico, exame físico, fase da doença e tipo de teste devem ser considerados para evitar interpretações equivocadas.

Exames ajudam a direcionar a conduta

Resultados obtidos em poucos minutos permitem reconhecer alterações críticas e estabelecer uma linha de base do paciente. Um hematócrito reduzido pode direcionar a investigação de hemorragia ou hemólise; a hipoglicemia pode estar relacionada a convulsões ou alteração de consciência; e alterações de potássio podem provocar fraqueza, bradicardia e distúrbios do ritmo cardíaco.

A investigação pode incluir hemograma, glicose, eletrólitos, lactato, função renal e hepática, coagulação, urinálise, testes para agentes infecciosos e biomarcadores. Marcadores como cPL, fPL, cCRP, fSAA, troponina I e NT-proBNP podem ser utilizados em situações específicas, sempre em conjunto com a avaliação clínica.

Diagnóstico rápido

Soluções como a linha VET FAST, da Bioclin Vet, permitem investigar rapidamente agentes infecciosos relevantes para cães e gatos. Testes para parvovírus, Giardia, cinomose, erliquiose, babesiose e dirofilariose podem auxiliar no direcionamento da investigação.

Em gatos, exames para FIV e FeLV podem ser importantes em casos de anemia, imunossupressão, infecções recorrentes ou avaliação antes de transfusões. A Tipagem Sanguínea Felina VET FAST também auxilia na seleção de sangue compatível.

Os resultados, entretanto, devem ser interpretados em conjunto com o histórico e os demais exames. Um resultado positivo para anticorpos, por exemplo, indica exposição, mas não confirma isoladamente uma infecção ativa.

Tecnologia à beira do paciente

A linha VetPOCT oferece diferentes soluções para acelerar a obtenção de informações durante o atendimento. O VetPOCT Smart Cell disponibiliza hemograma, reticulócitos e parâmetros plaquetários em aproximadamente 10 a 15 minutos.

O VetPOCT Dry Panel oferece perfis bioquímicos em até 10 minutos, enquanto o VetPOCT DryOne realiza testes individuais, como glicose, creatinina e ureia, em até três minutos. Já o VetPOCT FIA fornece resultados quantitativos de biomarcadores em aproximadamente 3 a 15 minutos.

A rapidez, no entanto, precisa estar acompanhada de qualidade analítica, precisão, controle de qualidade e treinamento da equipe.