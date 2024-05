Publicado 05/05/2024 00:00



para os aposentados e demais beneficiários, visto que impede movimentações de crédito, por exemplo. Vamos entender melhor essa questão em seguida.



O INSS estabelece todos os anos o calendário da maciça, ou seja, do período que vai fazer o processamento das folhas de pagamento dos beneficiários. Ela ocorre dias antes do início dos depósitos. Assim, é possível o

INSS , todos os meses, estabelece um período para processamento de dados dos seus beneficiários. Esse momento é muito importante, pois é quando o instituto atualiza as informações, verifica o valor a ser recebido, as cobranças a serem feitas ao beneficiário, dentre outros. Ou seja, a maciça do INSS nada mais é do que o período que o instituto processa a folha de pagamentos. Contudo, o período traz alguns impactospara os aposentados e demais beneficiários, visto que impede movimentações de crédito, por exemplo. Vamos entender melhor essa questão em seguida.O INSS estabelece todos os anos o calendário da maciça, ou seja, do período que vai fazer o processamento das folhas de pagamento dos beneficiários. Ela ocorre dias antes do início dos depósitos. Assim, é possível o INSS lançar as informações pertinentes de modo que o pagamento seja feito corretamente, com os descontos e acréscimos devidos.



Mas os beneficiários do INSS também devem ficar atentos a essas datas, pois, durante a maciça, serviços como pagamento de empréstimos ficam suspensos. Ou seja, o beneficiário até pode contratar esse serviço na maciça, mas o valor só entrará na conta posteriormente a esse período, pois é necessário "reservar" o valor para pagamento das parcelas, o que não será possível se o período da maciça daquele mês já tiver iniciado. Por conta disso, é importante se programar.

Parte do serviço do INSS é checar a situação cadastral destes cidadãos para a continuidade do benefício. Consequentemente, as solicitações só poderão ser deferidas ou indeferidas após o período da maciça.



Confira o calendário da maciça de 2024: maio, entre 09 e 13; junho, entre 13 e 17; julho, entre 11 e 15; agosto, entre 15 e 19; setembro, entre 12 e 16; outubro, entre 10 e 14; novembro, entre 14 e 18; e dezembro, entre 12 e 16.