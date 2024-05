Publicado 08/05/2024 00:00



Nos últimos dias, ficamos chocados com as notícias relacionas às fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul. Essa está sendo a maior tragédia climática já registrada no estado e milhares de pessoas foram atingidas. Além disso, o número de vítimas continua crescendo. Por conta dos dados avassaladores, o país inteiro se mobilizou para ajudar desde doações, que vão de produtos higiênicos e dinheiro, até no resgate de vítimas. Por conta disso, o governo federal liberou alguns benefícios para quem foi atingido pelo desastre, como antecipação do salário do INSS e permissão do saque FGTS



O governo federal vai liberar o pagamento dos benefícios do INSS de junho de forma antecipada neste mês. Ou seja, os beneficiários receberão os valores correspondentes a junho em maio. Essa antecipação também engloba os beneficiários de BPC . Contudo, quem recebe benefícios temporários, como salário maternidade, auxílio-doença e auxílio-reclusão, não terá direito à antecipação.

O beneficiário que quiser solicitar a antecipação deve comunicar a intenção ao banco onde recebe o benefício. As datas de pagamento dos benefícios INSS de maio irão do dia 24 até 07 de junho. Dessa forma, quem precisar antecipar, recebe os benefícios referentes a maio e junho no mesmo dia, de acordo com calendário INSS, que segue a ordem do último número de benefício.





Além da antecipação dos benefícios do INSS, a Caixa Econômica Federal também vai permitir o saque do FGTS calamidade para os atingidos pelas chuvas. Inclusive, o banco encaminhou técnicos que atuam na área de habitação para prestar apoio às prefeituras e aos moradores que desejam acessar o saque calamidade, mas possuem dificuldade.

De acordo com a Caixa, há a possibilidade de pausar por até três meses os contratos de financiamento habitacional nas regiões atingidas. Isso tem que ser solicitado pelo cliente.



Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.