Publicado 19/05/2024 00:00



aposentadoria é o objetivo dos contribuintes da Previdência Social . Todos sabemos que chega uma fase em que queremos descansar da vida trabalhista, afinal, a idade avançada e a vontade de aproveitar os outros aspectos são empecilhos para permanecer exercendo atividades laborais. Para os trabalhadores que possuem registro na Consolidação das Leis Trabalhistas- CLT, o processo é simples, pois a contribuição é recolhida pela própria empresa, com um desconto percentual da folha de pagamento do trabalhador, a depender do salário. Mas, quem não tem carteira assinada pode se aposentar ou receber qualquer benefício previdenciário ? Confira quais são as possibilidades.



Uma das possibilidades para se aposentar sem ter registro de carteira assinada é de forma individual. Nesse caso, o contribuinte exerce atividade remunerada e decide pagar o INSS por conta própria. Esse é o caso de autônomos, profissionais liberais e empresários individuais.

Outra forma é contribuir como contribuinte facultativo. Mas, nessa modalidade, não pode haver atividade remunerada ou vínculo empregatício. Por exemplo, donas de casa, estudantes, desempregados, entre outros. O pagamento da contribuição é voluntário e a pessoa tem direito aos mesmos benefícios do contribuinte individual, desde que cumpra as carências exigidas por lei.



Em resumo, a diferença entre o contribuinte individual e o facultativo está na forma como se vinculam ao INSS. O contribuinte individual é obrigado a contribuir por exercer atividade remunerada por conta própria, enquanto o segurado facultativo decide contribuir de forma voluntária mesmo sem exercer atividade remunerada. Ou seja, nenhum dos dois terá carteira de trabalho assinada.



Atualmente, a alíquota do contribuinte individual é de 20% sobre o salário de contribuição, que é a remuneração recebida pelo trabalhador. Já a alíquota do facultativo pode ser de 5%, 11% ou 20% sobre o salário de contribuição, dependendo da escolha do trabalhador e do valor que ele pretende contribuir.



Sendo assim, ambos terão direito a aposentadoria ofertada pelo INSS, além de pensão por morte, auxílio-doença e salário-maternidade. Sendo assim, é uma ótima oportunidade para essas pessoas não ficarem desamparadas de benefícios.