Mais uma rodada de pagamentos do INSS se inicia nesta semana, mais especificamente na sexta-feira, dia 24. E, em maio, os beneficiários receberão, também, a segunda parcela do 13º salário. Vale lembrar que o abono natalino foi antecipado no ano de 2024, assim como nos anos anteriores, desde 2020. Além do pagamento do benefício mensal e do 13º salário , o mês de maio possibilita o recebimento de uma quantiaadicional equivalente a uma renda para os beneficiários residentes nos municípios afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, desde que fizessem a solicitação dos valores na agência. Confira tudo sobre os pagamentos a seguir. calendário de pagamentos do INSS tem uma organização específica de acordo com o último número de benefício e a renda mensal. O pagamento do 13º salário é realizado juntamente com o benefício mensal. Portanto, em maio, os beneficiários receberão a segunda parcela do abono acrescida no benefício.