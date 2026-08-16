Fila do INSS caiu bastanteRafa Neddermeyer / Agência Brasil
Fila do INSS cai pela metade, mas benefícios negados disparam 70%
A fila caiu de 2,6 milhões para 1,55 milhão de processos em 2026, mas os indeferimentos saltaram de 2,5 para 4,3 milhões
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