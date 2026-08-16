Fila do INSS caiu bastante - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Fila do INSS caiu bastanteRafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 16/08/2026 00:00 | Atualizado 16/08/2026 17:34

Uma notícia recente traz esperança e alerta ao mesmo tempo: o Ministério da Previdência confirmou que a fila de benefícios parados caiu pela metade em 2026. É uma conquista real. Mas os dados escondem um problema grave — enquanto a fila diminui, os pedidos negados dispararam mais de 70% no mesmo período.

Segundo dados apresentados na reunião do Conselho Nacional de Previdência de 4 de agosto, o total de requerimentos em análise chegou a 1,55 milhão em julho — redução expressiva frente aos 2,6 milhões do início do ano. A queda é resultado do programa Acelera INSS, que ampliou a equipe e intensificou o uso de inteligência artificial. O problema é o que veio junto com a velocidade: os indeferimentos passaram de 2,5 milhões no primeiro semestre de 2025 para 4,3 milhões no mesmo período de 2026 — alta de mais de 70% em um ano.

Na prática, o INSS está respondendo muito mais rápido — mas a resposta, em muitos casos, é não. Para quem teve o benefício negado, o caminho é o recurso administrativo ou a ação judicial, processos que podem levar meses. Quem está prestes a dar entrada num pedido precisa redobrar a atenção na documentação para não engrossar a fila dos negados.

Mas atenção: muitos indeferimentos acontecem por documentação incompleta, cadastro desatualizado no CNIS ou pedidos feitos sem o cumprimento dos requisitos mínimos — erros evitáveis que custam meses de espera. Antes de protocolar qualquer pedido, verifique com cuidado se tudo está em ordem. Um erro simples pode atrasar o benefício por mais de um ano.

O que fazer: antes de dar entrada em um benefício, acesse o Meu INSS e consulte seu CNIS para verificar se todo o histórico de contribuições está correto. Em caso de indeferimento, você tem 30 dias para interpor recurso administrativo gratuitamente pelo Meu INSS. Se o recurso também for negado, procure a Defensoria Pública ou um advogado previdenciário.

A fila menor é uma boa notícia — mas o aumento dos negados exige atenção redobrada. Documentação correta, CNIS atualizado e conhecimento dos requisitos são a melhor proteção contra um indeferimento evitável.

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