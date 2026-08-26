Aplicativo do INSS - Divulgação

Aplicativo do INSS Divulgação

Publicado 26/08/2026 00:00 | Atualizado 26/08/2026 06:35

Em 2026, duas regras de transição ficaram mais exigentes. Na regra de pontos — que soma idade com tempo de contribuição — a exigência subiu para 93 pontos para mulheres e 103 para homens. Na regra da idade mínima progressiva, o requisito avançou mais seis meses: mulheres precisam agora de 59 anos e 6 meses, e homens de 64 anos e 6 meses. As regras definitivas não mudaram: 62 anos para mulheres e 65 para homens. E há uma proteção importante: quem completou todos os requisitos até 31 de dezembro de 2025 mantém o direito de se aposentar pelas regras do ano passado.

Na prática, quem estava a um ponto de atingir a meta de 2025 precisará agora de mais um ano de contribuição. Uma mulher que esperava se aposentar aos 59 anos em 2026 pode precisar esperar mais seis meses. São meses ou até um ano a mais de trabalho que muita gente não contava — e que impacta diretamente o planejamento financeiro da família.

Mas atenção: muitos trabalhadores acreditam que basta atingir os pontos para ter o direito garantido. Mas o CNIS precisa estar atualizado e todos os vínculos registrados. Períodos de contribuição que não aparecem no sistema fazem a pontuação real ser menor do que a calculada pelo segurado. Antes de dar entrada, verifique o CNIS pelo Meu INSS.

O que fazer: acesse o Meu INSS com CPF e senha Gov.br, clique em "Simular Aposentadoria" e veja quanto tempo falta para cada regra. Compare as opções — nem sempre a mais rápida é a melhor em valor. Se tiver dúvidas, procure orientação de um especialista previdenciário.

As regras mudam todo ano — e quem não acompanha perde meses de planejamento. Consulte o simulador, verifique o CNIS e mantenha o plano atualizado. A aposentadoria certa é a que foi planejada com informação.

Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e no meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.



