Aplicativo do INSS Divulgação
Regras de aposentadoria ficaram mais duras em 2026
As exigências para se aposentar pelo INSS aumentaram automaticamente em 2026. Quem estava perto da meta pode ter sido pego de surpresa. Entenda o que mudou e se o seu planejamento ainda está válido
Regras de aposentadoria ficaram mais duras em 2026
As exigências para se aposentar pelo INSS aumentaram automaticamente em 2026. Quem estava perto da meta pode ter sido pego de surpresa. Entenda o que mudou e se o seu planejamento ainda está válido
Saiba os principais motivos e como recorrer
Os indeferimentos subiram mais de 70% em 2026: de 2,5 milhões para 4,3 milhões de pedidos negados. Entenda por que isso está acontecendo e o que fazer se o seu foi um deles
Veja o que fazer antes de entrar em pânico
Quando o dia do pagamento passa e o dinheiro não cai, a maioria dos aposentados não sabe o que fazer. Há um passo a passo simples — e o problema tem solução na maioria dos casos
Fila do INSS cai pela metade, mas benefícios negados disparam 70%
A fila caiu de 2,6 milhões para 1,55 milhão de processos em 2026, mas os indeferimentos saltaram de 2,5 para 4,3 milhões
Pagamentos começam dia 25 — quem recebe acima do mínimo espera setembro
O INSS confirmou as datas de agosto. Quem recebe até um salário mínimo começa a receber em 25 de agosto; quem ganha acima do piso só vê o dinheiro cair entre 1º e 8 de setembro. Confira sua data
Tudo que o aposentado precisa saber antes de assinar qualquer contrato
As regras do consignado mudaram em maio de 2026 e muita gente ainda não sabe. Contratar por telefone está proibido, biometria é obrigatória e novas proteções entraram em vigor. Entenda na prática
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