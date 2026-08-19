Veja o que fazer antes de entrar em pânico
Quando o dia do pagamento passa e o dinheiro não cai, a maioria dos aposentados não sabe o que fazer. Há um passo a passo simples — e o problema tem solução na maioria dos casos
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Fila do INSS cai pela metade, mas benefícios negados disparam 70%
A fila caiu de 2,6 milhões para 1,55 milhão de processos em 2026, mas os indeferimentos saltaram de 2,5 para 4,3 milhões
Pagamentos começam dia 25 — quem recebe acima do mínimo espera setembro
O INSS confirmou as datas de agosto. Quem recebe até um salário mínimo começa a receber em 25 de agosto; quem ganha acima do piso só vê o dinheiro cair entre 1º e 8 de setembro. Confira sua data
Tudo que o aposentado precisa saber antes de assinar qualquer contrato
As regras do consignado mudaram em maio de 2026 e muita gente ainda não sabe. Contratar por telefone está proibido, biometria é obrigatória e novas proteções entraram em vigor. Entenda na prática
Os 5 golpes que mais atingem aposentados do INSS em 2026
Golpistas estão cada vez mais sofisticados; saiba o que fazer para não cair em nenhum deles
Aposentado do INSS pode comprar passagem aérea por R$ 200
O programa Voa Brasil oferece passagens nacionais por até R$ 200 o trecho para aposentados do INSS. A Câmara ainda analisa um projeto para tornar o benefício gratuito. Entenda as regras antes de tentar comprar
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