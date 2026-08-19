Publicado 19/08/2026 00:00

Uma situação que gera angústia em milhões de aposentados: chegou o dia previsto no calendário, você foi conferir a conta — e o dinheiro não está lá. Antes de entrar em pânico, é importante saber que existe um caminho claro para resolver, e que na maioria dos casos o problema tem solução simples e rápida.

O INSS orienta que, se o valor não aparecer na conta até o final do expediente bancário do último dia do calendário, o beneficiário deve verificar se há pendência cadastral ou bloqueio administrativo. Isso pode acontecer por vários motivos: prova de vida pendente, cadastro desatualizado, bloqueio por nova contratação de consignado ou suspensão por revisão. Nenhum desses casos significa que o benefício foi cancelado — são situações que se resolvem pelo aplicativo ou por telefone, sem precisar ir a nenhuma agência.

Na prática, um bloqueio não resolvido rapidamente pode atrasar o pagamento por vários dias — o que para quem depende do benefício para pagar aluguel e remédio representa um problema urgente. O INSS tem um mecanismo específico para isso: a solicitação de "Pagamento Não Recebido", feita pelo Meu INSS, que obriga o instituto a analisar e regularizar o caso dentro de um prazo legal.

Mas atenção: nunca acione intermediários ou pessoas que prometem "desbloquear o benefício" mediante pagamento. O serviço é completamente gratuito. Golpistas abordam aposentados exatamente nesse momento de vulnerabilidade — quando o dinheiro não chegou — oferecendo ajuda que na prática é fraude.

O que fazer: acesse o Meu INSS e vá em "Consultar Benefício" para ver se há pendências ou bloqueios. Verifique o extrato para confirmar se o depósito foi processado. Se tudo estiver normal e o dinheiro não chegou, registre a solicitação de "Pagamento Não Recebido" pelo app. Ou ligue para o 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

O benefício não sumiu — na grande maioria dos casos há uma pendência simples com solução rápida. O segredo é agir pelos canais corretos, sem pânico e sem acionar ninguém que cobre por isso.

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