Publicado 30/08/2026 00:00

Uma notícia que pode mudar a vida de muitas famílias: existe um benefício que paga um salário mínimo por mês a idosos e pessoas com deficiência em situação de baixa renda — sem exigir que a pessoa tenha contribuído ao INSS sequer um dia. Chama-se BPC, o Benefício de Prestação Continuada, e milhões de brasileiros elegíveis ainda não o recebem por não saber que têm direito.

O BPC é garantido pela Constituição Federal e gerido pelo INSS. Para ter direito, dois critérios precisam ser cumpridos. Primeiro: ter 65 anos ou mais — no caso de idosos — ou ter deficiência que impeça a participação plena na sociedade. Segundo: ter renda familiar per capita de até um quarto do salário mínimo, ou seja, até R$ 405,25 por pessoa da família. Não é preciso ter trabalhado formalmente nem pago contribuição previdenciária. O benefício é pago mensalmente enquanto o cidadão continuar dentro dos critérios. Atenção: o BPC não gera 13º salário e não dá direito à pensão por morte.

Na prática, um idoso de 65 anos que nunca trabalhou com carteira assinada pode receber R$ 1.621 por mês. Para famílias em situação de vulnerabilidade, esse valor representa uma diferença enorme no orçamento. Muitos não pedem por achar que "precisaram ter contribuído" — o que é um engano que custa um salário mínimo por mês.

Mas atenção: o BPC precisa ser renovado a cada dois anos. O INSS convoca o beneficiário para uma revisão que verifica se os critérios de renda ainda se mantêm. Quem não comparece tem o benefício suspenso automaticamente. Se a renda familiar aumentar acima do limite, é obrigação do beneficiário comunicar ao INSS — o silêncio pode gerar cobrança de devolução dos valores recebidos indevidamente.

O que fazer: se você conhece um idoso acima de 65 anos ou uma pessoa com deficiência em situação de baixa renda que nunca recebeu o BPC, acesse o Meu INSS com CPF e senha Gov.br e procure "Solicitar BPC". Leve documentos de identidade, comprovante de renda de todos os moradores da casa e, para deficiência, laudo médico atualizado.

O BPC existe para garantir dignidade a quem mais precisa — mas só ajuda quem sabe que pode pedir. Se conhece alguém que se encaixa, compartilhe. Um benefício não solicitado é um direito desperdiçado.

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