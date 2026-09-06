Aplicativo do INSS - Divulgação

Aplicativo do INSS Divulgação

Publicado 06/09/2026 00:00 | Atualizado 06/09/2026 07:35

Os pagamentos de agosto seguem dois calendários. Quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.621,00) começou a receber em 25 de agosto, com depósitos se estendendo até 8 de setembro conforme o número final do benefício. Quem recebe acima do piso nacional tem os depósitos entre 1º e 8 de setembro. O detalhe que confunde muita gente: o número a ser observado é o último dígito antes do traço no cartão — não o número após o hífen, que é o dígito verificador e não entra no cálculo. Por exemplo: quem tem o benefício 0104-7 deve considerar o número 4, e não o 7.

Na prática, quem confunde os números pode consultar o calendário e achar que o depósito cai em um dia diferente do real — gerando ansiedade desnecessária. Conhecer a data exata permite planejar pagamentos, evitar cheque especial e organizar melhor as despesas do mês. Lembre-se: o INSS nunca paga em finais de semana ou feriados — nesses casos, o depósito é antecipado para o último dia útil anterior.

Mas atenção: com o início dos pagamentos, golpistas intensificam as ações. Mensagens de WhatsApp prometendo "consulta antecipada", "liberação especial" ou "bônus de agosto" circulam com mais força nessa época. O INSS não envia links, não anuncia pagamentos extras e não tem representantes em grupos de WhatsApp. Qualquer mensagem com esse perfil é golpe — delete sem clicar.

O que fazer: acesse o Meu INSS com CPF e senha Gov.br e clique em "Extrato de Pagamento" para ver o valor exato e a data prevista do depósito. Observe o último número antes do traço no cartão para localizar sua data no calendário. Se preferir, ligue para o 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

O dinheiro de agosto está a caminho — e agora você sabe exatamente quando chega. Consulte o extrato, organize as despesas e não caia em mensagens que prometem o que o INSS nunca oferece.

Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e no meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.

