Governo proíbe definitivamente desconto de associação no benefício do INSS
A Lei nº 15.327/2026 veda qualquer desconto automático de mensalidade associativa na aposentadoria ou pensão. É o fechamento definitivo da principal brecha usada pelo maior esquema de fraude da história do INSS
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Congresso não votou a MP e a margem do consignado voltou para 45%
A MP que reduzia a margem do consignado de 45% para 40% perdeu a validade em 31 de agosto sem ser votada. A regra antiga voltou — e quem quer contratar um empréstimo precisa entender o que mudou
Veja sua data exata e não confunda o número do benefício
Os depósitos de agosto começaram. Mas muita gente consulta o número errado e acaba esperando na data trocada
Simulador do Meu INSS mostra quanto falta para você se aposentar
Existe uma ferramenta gratuita no Meu INSS que calcula automaticamente o tempo restante para sua aposentadoria em cada regra disponível. A maioria nunca usou — e quem planeja se aposentar deveria acessar agora
BPC: o benefício que paga um salário mínimo sem precisar ter contribuído ao INSS
Muita gente elegível ao benefício ainda não recebe porque não sabe que existe. Ele paga R$ 1.621 por mês a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda — sem exigir nenhuma contribuição ao INSS
Regras de aposentadoria ficaram mais duras em 2026
As exigências para se aposentar pelo INSS aumentaram automaticamente em 2026. Quem estava perto da meta pode ter sido pego de surpresa. Entenda o que mudou e se o seu planejamento ainda está válido
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