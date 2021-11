Thaila Ayala - Reprodução / Instagram

Publicado 01/11/2021 00:00 | Atualizado 01/11/2021 13:55

Um aposentado de 70 anos está processando na 6 Vara Civil do Rio de Janeiro a atriz Thaila Ayala e o marido Renato Góes de Oliveira. Frederico Rufilo de Oliveira é vizinho da artista no bairro do Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, e acusa a atriz e o marido de 'Grilagem ilegal'. A ação tem o valor de R$ 100 mil.



De acordo com o processo, o aposentado afirma à Justiça que a sua casa e a do casal são delimitadas (de acordo com os registros dos imóveis) por um riacho, onde passa um curso natural de água. E segundo o aposentado, o terreno foi dividido nas escrituras de forma que os dois imóveis pudessem compartilhar uma pequena queda de água dentro do Condomínio Greenwood Park.



Frederico acusa o casal de desrespeitar a legislação e causar danos ambientais dentro de um perímetro que, segundo ele, estaria proibido de receber edificações. É justamente nessa área que ele aponta a suposta construção irregular de um muro que também teria avançado sobre o seu terreno reduzindo sua metragem e impedindo o seu acesso também ao curso da água.

O aposentado também afirma que o casal ainda colocou uma câmera de segurança apontada para dentro de parte do seu terreno. A câmera fica acoplada em um muro que, segundo ele, o casal teria construído "tomando para si, de forma exclusiva, a queda d’água que deveria ser compartilhada entre os dois imóveis".



Entre várias acusações, o vizinho do casal diz que Thaila Ayala e o marido expandiram também "a metragem quadrada do terreno por meio da criação de uma laje sobre o curso d’água - que é usada como uma espécie de deck da piscina - onde é possível colocar móveis e outros utensílios. Ele ainda aponta que o casal teria levantado a construção em área não edificante do seu terreno, "criando assim um obstáculo artificial ao necessário escoamento das águas que correm no riacho, descumprindo as restrições impostas pela legislação ambiental e o projeto de desmembramento dos terrenos contíguos aprovado junto à Prefeitura".



O aposentado pede agora que a Justiça determine "a demolição imediata do muro construído irregularmente sobre seu imóvel arcando com todos os custos necessários sem causar mais danos ao seu terreno. Ele ainda pede a determinação da reintegração da posse do trecho do seu terreno e o retorno da sua família ao acesso do curso de água que separava as duas casas.