Paulo Márcio - arte Paulo Márcio

Paulo Márcioarte Paulo Márcio

Publicado 21/01/2023 06:00

Amanhã a Igreja celebra o Domingo da Palavra de Deus, instituído pelo Papa Francisco. Uma oportunidade para aprofundar e meditar a leitura bíblica. O Evangelho deste domingo nos apresenta o início da missão pública de Jesus. Com a sua vinda, Deus Pai mostrou à humanidade a sua proximidade e amizade. Elas nos são dadas livremente para além dos nossos méritos, são um dom gratuito de Deus.



Jesus dirige a todos os homens de boa vontade um apelo à conversão. Muitas vezes é impossível mudar de vida, abandonar o caminho do egoísmo, do mal, do pecado, porque concentramos o compromisso de conversão apenas em nós mesmos e nas próprias forças, e não em Cristo e no seu Espírito. Mas a nossa adesão ao Senhor não pode ser reduzida a um esforço pessoal, deve ser expressa em uma abertura confiante de coração e mente para acolher a Boa Nova de Jesus.



É esta - a Palavra de Jesus, a Boa Nova de Jesus, o Evangelho - que muda o mundo e os corações! Somos chamados, portanto, a confiar na palavra de Cristo, a nos abrir à misericórdia do Pai e a nos deixarmos transformar pela graça do Espírito Santo.



É assim que começa o verdadeiro caminho da conversão. O encontro surpreendente e decisivo com Jesus deu início ao caminho dos discípulos, transformando-os em anunciadores e testemunhas do amor de Deus para com o seu povo. À imitação destes primeiros anunciadores e mensageiros da Palavra de Deus, que cada um de nós seja também anunciador da Boa Nova para oferecer esperança àqueles que mais precisam.

Padre Omar