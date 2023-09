Publicado 23/09/2023 00:00

Se você deseja ter um ótimo dia, seja grato! A correria não pode nos deixar esquecer de agradecer, praticar uma oração de ação de graças. Sempre têm aqueles que tomam tudo como se lhes fosse devido, não agradecem. Mas é fundamental aceitar a vida como dom, como graça.

A oração de ação de graças começa sempre a partir de se reconhecer precedidos pela graça. Fomos pensados antes que aprendêssemos a pensar; fomos amados antes que aprendêssemos a amar; fomos desejados antes que brotasse um desejo no nosso coração. Se olharmos para a vida desta forma, então, o agradecimento se torna o motivo-guia dos nossos dias.

Para nós, cristãos, a ação de graças deu o nome ao Sacramento mais essencial que existe: a Eucaristia. Com efeito, a palavra grega significa exatamente isto: agradecimento. Como todos os crentes, os cristãos bendizem a Deus pelo dom da vida. Viver é, sobretudo, ter recebido a vida. Todos nós nascemos porque alguém desejou a vida para nós. E esta é apenas a primeira de uma longa série de dívidas que

contraímos vivendo. Dívidas de gratidão.

Na nossa existência, mais de uma pessoa nos fitou com um olhar puro, gratuitamente. Muitas vezes são professores, cuidadores, pessoas que desempenharam o seu papel além da medida exigida pelo dever. E eles fizeram surgir em nós a gratidão. A amizade é também um dom pelo qual devemos estar sempre gratos.

Se formos portadores de gratidão, o mundo também se tornará melhor. O mundo precisa de esperança e, com a gratidão, com esta atitude de dizer obrigado, transmitimos um pouco de esperança. O caminho é aquele que São Paulo descreveu no final de uma das suas cartas: "Orai sem cessar. Dai graças em todas as circunstâncias".

Padre Omar