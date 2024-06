Publicado 29/06/2024 00:00

Ainda nas comemorações juninas, hoje celebramos a festa dos Santos Pedro e Paulo, louvando a Deus pela sua pregação e pelo seu testemunho. É sobre a fé destes dois Apóstolos que se fundamenta a Igreja de Roma, que desde sempre os venera como padroeiros. No entanto, é toda a Igreja universal que olha para eles com admiração, osconsiderando duas colunas e duas grandes luzes que resplandecem no coração dos fiéis.



Eram dois homens muito diferentes um do outro: Pedro, um humilde pescador, e Paulo, mestre e doutor. Por amor a Cristo, eles deixaram a sua pátria e, enfrentando as dificuldades da longa viagem e de todos os riscos, chegaram a Roma. Pedro e Paulo se tornaram anunciadores e testemunhas do Evangelho no meio do povo, encerrando com o martírio a sua missão de fé e de caridade.



Os Santos que hoje celebramos não eram espetadores, mas protagonistas do Evangelho. Não acreditavam em palavras, mas nos atos. Pedro não falou de missão, viveu a missão, era pescador de homens; Paulo não escreveu livros eruditos, mas cartas vivas, enquanto viajava e testemunhava. Ambos gastaram a vida pelo Senhor e pelos irmãos.



Hoje, Pedro e Paulo voltam idealmente entre nós, aos nossos corações. Querem trazer mais uma vez Jesus, o seu amor misericordioso, a sua consolação e a sua paz. Acolhamos a sua mensagem e valorizemos o seu testemunho. A fé simples e firme de Pedro, o coração grande e universal de Paulo nos ajudarão a sermos cristãos alegres, fiéis ao Evangelho e abertos ao encontro com todos.