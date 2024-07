Publicado 27/07/2024 00:00

A Cidade Luz brilha ainda mais intensamente com a abertura oficial dos Jogos Olímpicos de 2024. Paris, conhecida por sua rica história cultural e arquitetônica, agora se torna o epicentro do espírito olímpico, recebendo atletas e torcedores de todo o mundo para celebrar a 33ª edição dos Jogos Olímpicos.

O esporte é uma linguagem universal que ultrapassa fronteiras, idiomas, raças, nacionalidades e religiões; tem a capacidade de unir as pessoas, de favorecer o diálogo e a aceitação recíproca; estimula a superação, fomenta a lealdade; convida a reconhecer o valor do outro.

Os Jogos Olímpicos são um extraordinário lugar de encontro entre os povos. Os cinco anéis entrelaçados representam este espírito de fraternidade que deve caracterizar o evento olímpico e a competição desportiva em geral.

O apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, traça um admirável paralelo entre o esforço do atleta no estádio e a vida cristã. Com efeito, muitas das virtudes necessárias para a prática de uma atividade esportiva, como perseverança, constância e temperança, são também parte das virtudes cristãs.

Além disso, o esporte bem praticado é oportunidade para estreitar laços de verdadeira amizade e fraternidade entre aqueles que o praticam, mas também entre os povos, nas competições internacionais das diversas modalidades esportivas.

Desejo que os Jogos Olímpicos de 2024 sejam uma celebração inesquecível do talento humano e da fraternidade global, deixando um legado duradouro para as futuras gerações. Afinal, os Jogos Olímpicos são, por natureza, portadores de paz.