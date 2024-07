Publicado 20/07/2024 00:00

A amizade é um presente da vida e um dom de Deus. Através dos amigos o Senhor nos purifica e nos faz amadurecer. Ao mesmo tempo, os amigos fiéis que permanecem ao nosso lado nos momentos difíceis, são um reflexo do carinho de Deus, da sua consolação e da sua presença amorosa.

Ter amigos nos ensina a cuidar dos outros, a sair do nosso egoísmo e isolamento, a partilhar a vida. Por isso, “nada se pode comparar a um amigo fiel, e nada se iguala ao seu valor”.

A amizade não é uma relação fugaz e passageira, mas estável e firme, que amadurece com o passar do tempo. É uma relação de afeto que nos faz sentir unidos e, ao mesmo tempo, é um amor generoso que nos leva a procurar o bem do outro.

A amizade é tão importante que o próprio Jesus se apresenta como amigo. Com a graça que Ele nos dá, ficamos tão elevados que somos realmente seus amigos. Com o mesmo amor que Ele derrama em nós podemos amá-lo, estendendo o seu amor aos outros com a esperança de que também estes tenham um lugar na comunidade de amigos fundada por Jesus Cristo.

A amizade com Jesus é indissolúvel. Nunca nos deixa, embora às vezes pareça calado. Quando precisamos dele, o encontramos ao nosso lado. Porque Ele nunca quebra uma aliança e nos pede para não o abandonarmos: “Permanecei em Mim, que Eu permaneço em vós”.

Com o amigo conversamos, partilhamos as coisas mais secretas. Com Jesus, também conversamos através da oração. Ela permite que o conheçamos cada vez melhor, entremos no seu mistério e cresçamos em uma união cada vez mais forte. A oração nos permite contar-lhe tudo o que nos acontece e permanecer confiantes nos seus braços.