Publicado 24/08/2024 00:00

O Cristo Redentor, além de ser o cartão-postal mais icônico do Brasil, é um Santuário Católico que, do alto do Corcovado, representa a fé e a devoção do povo brasileiro. Mais do que um ponto turístico, o monumento é um símbolo nacional dos sentimentos cristãos, um espaço sagrado que contou com o esforço e a dedicação dos fiéis e da população carioca para sua construção na década de 1920.

Situado no Corcovado, montanha de onde se contempla a exuberante beleza natural do Parque Nacional da Tijuca e se tem uma visão privilegiada da Cidade Maravilhosa, o Cristo Redentor é um lugar de celebrações religiosas, evangelização, caridade, cultura e diálogo ecumênico e inter-religioso. É também um espaço de peregrinação e um marco de sustentabilidade, integrando-se às ações que promovem a preservação do meio ambiente e o bem-estar social.

O Cristo, do alto de seus 710 metros, é um observador atento de tudo o que acontece na cidade. Por isso, se tornou um importante canal de comunicação, mobilizando ações de alcance nacional e internacional. Através do Cristo Redentor, são divulgadas para o mundo diversas iniciativas religiosas, culturais e socioambientais.

O calendário do Santuário Cristo Redentor é cuidadosamente alinhado às datas religiosas, à agenda sustentável, às lutas por causas importantes, e às bandeiras relacionadas à saúde, além de temas que movimentam discussões na sociedade. Iluminar o Cristo Redentor é um sinal de esperança e acolhimento. É um farol que traz visibilidade a tantas causas muitas vezes esquecidas.

O Cristo Redentor também participa ativamente de questões de interesse global. As diferentes iluminações do monumento chamam a atenção para importantes campanhas. No entanto, há critérios rigorosos para a realização de eventos no Cristo Redentor: é necessário respeitar a sacralidade do monumento e a natureza ao seu redor. Além disso, todas as ações devem ter uma contrapartida social, pois o Cristo desce a montanha para ajudar os que mais precisam.

A agenda do Santuário é intensa. Somente no ano passado, mais de mil batizados foram realizados na Capela Nossa Senhora Aparecida, localizada aos pés do monumento. E, lá do alto, o Cristo permanece de braços abertos, pronto para acolher todos os que o visitam. Independentemente da cor de sua iluminação, o Cristo é sempre luz na vida de todos.