Publicado 17/08/2024 00:00

Em meio às dificuldades da vida moderna, há uma verdade fundamental que precisamos manter viva em nossos corações: Cristo vive! É essencial recordar essa verdade constantemente, pois, em meio à rotina e aos desafios diários, corremos o risco de reduzir Jesus Cristo a um mero exemplo histórico, uma figura do passado, alguém que nos salvou há dois mil anos.

Mas Cristo não é apenas uma lembrança distante. Ele é Aquele que nos enche com sua graça, que nos liberta, transforma, cura e consola. É Cristo ressuscitado, cheio de vitalidade sobrenatural, revestido de luz infinita. Por isso dizia São Paulo: “Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé”.

Mas, se Ele vive, então Ele deve estar presente em cada momento da nossa existência, iluminando nossas jornadas. Assim, nunca mais haverá solidão nem abandono. Ainda que todos nos abandonem, Jesus permanecerá. Tudo preenche com a sua presença invisível e, para onde quer que vás, lá estará Ele à tua espera. É que Ele não só veio, mas vem e continuará a vir todos os dias, para nos convidar a caminhar para um horizonte sempre novo.

Cristo vive, e essa é a garantia de que o bem pode triunfar em nossas vidas e de que nossas lutas têm um propósito. Com essa certeza, podemos parar de nos lamentar e olhar para o futuro com esperança, pois com Ele, sempre podemos olhar adiante. A vida em Cristo nos oferece a segurança de que, com Ele, viveremos e atravessaremos, ilesos, todas as formas de adversidade e sofrimento que encontramos pelo caminho.

Qualquer outra solução para os desafios da vida será frágil e temporária. Embora possam ser úteis por um tempo, eventualmente nos sentiremos novamente desprotegidos e vulneráveis. Mas com Cristo, nossos corações encontram uma segurança primordial, que perdura além de qualquer tempestade.